Video: Deadpool y Wolverine se subieron al escenario y tocaron en vivo con Green Day

‘Deadpool & Wolverine’ se ha convertido en uno de los estrenos más ansiados y exitosos de los últimos años en el cine de superhéroes. Esta película de Marvel ha generado una gran cantidad de expectativas, especialmente para los fanáticos del ‘antihéroe’.

Si bien solo han pasado poco más de 2 semanas desde su lanzamiento, han sido varias las personas que han aprovechado para realizar homenajes a Deadpool, o incluso agradecimientos por el lanzamiento de esta película a los cines.

Entre estos tributos, se vio incluso una aparición de ambos personajes durante el último concierto de Green Day.

Actualmente, Green Day, la banda liderada por Billie Joe Armstrong, se encuentra en medio de su tour ‘The Saviors’, con el cual han recorrido gran parte de Europa y ahora Norteamérica.

En su más reciente fecha, el lunes en el Citi Field de Nueva York, la banda deleitó a los presentes con un extenso setlist de 37 canciones.

Sin embargo, el último de ellos fue ‘Good Riddance (Time of Your Life)’, un éxito de 1997, el cual hace parte de la banda sonora de ‘Deadpool 3’.

Aprovechando esto, los integrantes de la banda Tré Cool y Mike Dirnt se disfrazaron de ambos superhéroes y acompañaron a Billie Joe Armstrong.

Este homenaje fue agradecido por Ryan Reynolds, protagonista de esta película.

Del mismo modo, sus fanáticos se emocionaron por este acto, e incluso grabaron desde el público distintas perspectivas de este icónico momento del show.

LOOK AT THE VIDEO MY FRIEND JUST SENT ME HOLY SHIT https://t.co/OQZFlXd2O0 pic.twitter.com/pJEYc9tnsA

— Riley, she/her, 20 (@basketcase_11) August 6, 2024