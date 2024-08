El actor de DC que debutó en Marvel con divertida participación en ‘Deadpool y Wolverine’

La tercera entrega de Deadpool, que tiene como protagonistas a Hugh Jackman como Wolverine y a Ryan Reynolds como Deadpool, ha sorprendido gratamente a los fanáticos de los superhéroes. Esta cinta era una apuesta importante, ya que era el regreso de Hugh Jackman a su icónico papel, y la primera película de Reynolds bajo el manto de Marvel Studios, es decir, de Disney.

A continuación se narran sucesos de Deadpool 3, los que se pueden considerar spoilers de la cinta.

La historia comienza mostrando el rumbo que tomó la vida de Wade Wilson, alter ego de Deadpool, quien terminó su relación amorosa, consiguió un trabajo común y se olvidó de ser superhéroe. Hasta que se ve envuelto en el plan de Paradox, miembro de la Autoridad de Variación Temporal, quien busca la destrucción de su línea de tiempo.

Frente a esto, Deadpool busca salvar desesperadamente a su grupo de amigos, que se convirtieron en familia. Por lo que se traza el objetivo de encontrar a Wolverine y convencerlo de unirse a esta aventura.

A lo largo de la cinta aparecen personajes entrañables de Marvel Comics, quienes protagonizaron las primeras cintas de superhéroes realizadas por Fox, ahora Star, años atrás. A continuación, le presentamos un listado de ellos.

También, se incluyó a Channing Tatum como Gambito, quien nunca llegó a tener su propia película. En 2014 Tatum fue seleccionado para interpretar al X-Men en su cinta en solitario, pero esta fue retrasada y finalmente cancelada.

Del Universo cinematográfico de Marvel, Mark Ruffalo como Hulk, Chris Hemsworth como Thor y el traje de Ant-Man, realizaron una aparición especial.

Se trata de Henry Cavill, quien interpreta para DC el personaje de Superman en las cintas El hombre de acero en 2013, Batman vs. Superman: Dawn of Justice en 2016, Justice League en 2017 y Zack Snyder’s Justice League en 2021.

Cavill aparece en pantalla al inicio de la cinta, cuando Deadpool se encuentra buscando al Wolverine que lo ayudará en su importante misión. Aunque su tiempo en pantalla es de tan solo un par de segundos, se robó las risas de los asistentes. Cuando se encuentran frente a frente, Deadpool lo llama “Cavillerene” y le asegura que Marvel lo tratará mejor que “esos tipos de ahí abajo”, haciendo referencia a la manera en que terminó su relación con DC.

literally the biggest fuck you to DC possible😭 pic.twitter.com/h0jTYlLLjM

— ☾ 刀のムん ☽ (@FuriousNoah_) July 30, 2024