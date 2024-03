Víctima de paseo millonario reveló cómo lo robaron en Bogotá; lo tuvieron secuestrado

Archivado en: •

La inseguridad en Bogotá es cada vez peor y muchas personas aseguran a diario que les da miedo salir a la calle. Un nuevo caso se presentó en el que un hombre fue víctima de un paseo millonario.

La persona que sufrió el robo habló sobre los detalles de lo que recuerda cuando lo abordaron los ladrones. Además, dijo que tuvieron secuestrado mientras le vaciaban sus cuentas bancarias.

Según contó, la víctima se estacionó a atender una llamada y en ese momento lo abordaron cinco sujetos en una minivan. En uno de los videos que fueron compartidos en redes sociales, se puede ver cómo las personas se bajaron de la minivan y se suben a un carro de alta gama.

La víctima contó que las personas se bajaron con armas e iniciaron a golpearlo. Luego de eso, lo llevaron durante una hora y lo mantuvieron secuestrado durante el tiempo que lo robaban.

El hombre reservó su identidad por su seguridad, pero habló del tema para dar testimonio y también para que las personas tengan cuidado. «Bajaron con armas tres personas, me golpearon, me llevaron en el carro y durante una hora me tuvieron secuestrado«, dijo.

Según comentó, le robaron el carro y todo lo que tenía allí y aunque intentaron sacarle el dinero que tenía en sus cuentas bancarias, no lo lograron.

«Actúan muy rápido y desbloquearon todo, estuvieron con nervios de ver qué pasaba y se me llevaron todo», agregó.

Aún no se conoce nada sobre el paradero de los ladrones, pero en el video se ve que la minivan se fue en sentido contrario de la calle en la que estaban. Además, según se dijo, no hay ningún pronunciamiento oficial de las autoridades sobre lo que pasó.

Mujer denunció nueva modalidad de robo

La mujer contó en su cuenta de TikTok que estaba en la zona T en Bogotá, en uno de los establecimientos de la 85 con 15. Allí estaba con una amiga y decidió pedir un servicio de carro, pero por la hora y la zona, no logró conseguir.

Por eso, la mujer cogió un servicio de taxi en la calle y según contó, todo iba bien en el recorrido. Sin embargo, cuando iba llegando a su casa un hombre salió del baúl y le tapó la boca.

“Sale una segunda persona del baúl del carro, son de esos carros que prácticamente son pegados, que no tienen división entre baúl y asiento de pasajeros. Sale esta persona, me tapa la boca, me coge del cuello y me dice infinidad de groserías”, dijo la mujer.

La mujer contó que su primera reacción fue abrir la puerta del pasajero y botó el celular a la calle. Ante esa acción de la mujer, los dos sujetos iniciaron a insultarla y le dijeron que la iban a botar del carro.

La mujer aseguró que no le pasó nada y afortunadamente las personas no estaban armadas. También comentó que, lo único que se quedó en el carro fueron cosas pequeñas como dinero en efectivo.

La conclusión de la mujer fue que debió esperar más tiempo a que llegara un carro por aplicación. Pues, según dijo, recomienda a las personas no coger un carro en la calle con la inseguridad en Bogotá.