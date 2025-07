Los mejores memes tras el triunfo del Chelsea en la final del Mundial de Clubes

Chelsea se quedó con el título del Mundial de Clubes 2025 tras derrotar 3-0 al Paris Saint-Germain en la final disputada este domingo en el estadio MetLife, en Nueva Jersey. El equipo inglés sorprendió con un primer tiempo impecable que le bastó para asegurar el campeonato en esta nueva edición del torneo con 32 equipos.

Pese a que el PSG llegaba como favorito, por ser el reciente campeón de Europa, los dirigidos por Enzo Maresca mostraron solidez desde el inicio. Cole Palmer fue la figura del encuentro al marcar dos goles en los minutos 22 y 30. Minutos antes del receso de medio tiempo, João Pedro aumentó la ventaja con el tercer tanto al minuto 43.

Le puede interesar: ¿Cuánto se lleva el ganador del Mundial de Clubes 2025? Esta es la millonada

Con este resultado, Chelsea se convierte en el primer campeón del nuevo formato del Mundial de Clubes, en una final que contó con más de 80 mil asistentes y un show de medio tiempo protagonizado por J Balvin, Coldplay y Doja Cat.

Memes y reacciones tras la victoria del Chelsea

La goleada del Chelsea al PSG no pasó desapercibida en redes sociales. Tras el pitazo final, usuarios de todo el mundo compartieron memes, comentarios y reacciones que reflejaron la sorpresa por el resultado y destacaron el papel de Cole Palmer como el jugador del partido.

Muchos fanáticos del fútbol aprovecharon el momento para burlarse de la actuación del equipo francés, mientras otros aplaudieron el rendimiento de los ingleses en una final donde pocos los daban como favoritos.

Mire también: ¡Chelsea campeón del Mundial de Clubes 2025! Así se vivió la final frente al PSG

Nadie.



El putísimo Chelsea jugando contra el PSG.pic.twitter.com/fhtXzE8wmN — MARKBET FÚTBOL (@Markbetanalista) July 13, 2025

El chelsea cuando juegan finales sin ser favoritos

pic.twitter.com/UxlBHXFeAI — Jorge Flores (@joje_ff) July 13, 2025

Luis Enrique con los jugadores del Chelsea : pic.twitter.com/dpVQ8WuEOD — Peseteiro (@jpeseteiroDT) July 13, 2025

Yo festejando los goles de Cole Palmer para el Chelsea pic.twitter.com/6PdylU9Ptq — PEPE (@soyunargento) July 13, 2025

El Chelsea al final pic.twitter.com/uDJllbfqMX — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) July 13, 2025

We’re @Chelsea — keep doubting us if you like, but don’t cry later. pic.twitter.com/eu3fKfLLFh — 𝐀𝐌𝐖𝐇 ♔ (@iykecoo) July 13, 2025

#CHEPSG

The world: PSG would destroy Chelsea, Chelsea no go even survive first half



CHELSEA: pic.twitter.com/so6k4eQOVm — ✡GHOST_🗯 (@Eskaybee5) July 13, 2025

cole palmer cada vez que llega al área del PSG:

pic.twitter.com/unK5PnLx7h — Maldildown (@maldildown) July 13, 2025