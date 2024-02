Usuario editó pelea callejera con el laser de Star Wars y el resultado es oro puro

Archivado en: •

En redes sociales se volvió tendencia un video en el que un usuario editó una pelea callejera y la convirtió al estilo Star Wars. El resultado les encantó a las personas y los comentarios que dejaron fueron lo mejor.

Mire también: Sujetos que entraron a robar un restaurante en Bogotá terminaron baleados por un expolicía

Como es usual, los videos que causan risa y diversión se vuelven tendencia y los usuarios comentan sobre ellos. Eso justamente sucedió con uno que editó una persona y recreó una escena de Star Wars.

En la grabación, se puede ver a dos personas que se están peleando en la vía pública. En el inicio, uno está persiguiendo al otro mientras cruzan la calle. En ese trayecto, uno de ellos se cae y recibe una paliza.

Las dos personas tenían un palo en las manos y un creador audiovisual lo editó para que pareciera que tenían una espada de laser en laser, como en Star Wars. Este video provocó todo tipo de comentarios en redes y muchos aseguraron que quedó muy gracioso.

Dentro de los comentarios, los usuarios aseguraron que era épico e inclusive, mejor que la última escena de Star Wars. “Por eso amo internet”, “quedó buenísimo”, “llévenlo a Marvel” y “Star Wars episodio VII: el despertar del foco”.

«Star Wars»: Porque un usuario editó esta pelea y le agregó laser de Star Wars.pic.twitter.com/TnsPby417h — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 20, 2024

En una pelea que se presentó en Soacha, cerca a Bogotá, dos ciudadanos iniciaron a enfrentarse mientras eran grabados. Varios colombianos recuerdan este momento y por eso la traducción les pareció un éxito.

Mientras uno de los hombres estaba hablando, otro llega y lo mira de manera amenazante y luego le da un golpe. Como puede, el que quedó en el piso se para, agarra una piedra que había en el suelo y su cachucha.

Las dos personas iniciaron a lanzarse piedras y a amenazarse mientras están peleando. Quienes están grabando comienzan a calmarlos y a lo último uno dice que está seguro que va a traer un arma, un machete.

Algunas de las frases de la traducción que más llamaron la atención de los usuarios fueron las siguientes: “You’ll see, gonoria”, “Watch out, don Luis”, “He’s going to bring a machete, I could swear to that” y “it’s this gonorias fault”.