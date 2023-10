“Gonoria”: doblaron al inglés video histórico para Bogotá y es lo mejor que va a ver hoy

Archivado en: •

En los últimos días se han vuelto virales videos en los que se hacen traducciones de algunos momentos épicos de Colombia. No se trata ni de videos políticos, ni de hechos históricos, simplemente de algunos que han marcado la sociedad de nuestro país y han generado todo tipo de comentarios.

Uno de los que más recuerdan los usuarios es una escena de ‘Pandillas, Guerra y Paz’, en la que Mateito le pide a un taxista que lo lleve a la “U de las Américas”. La traducción al inglés se mantiene fiel al programa y por eso no decepcionó.

En una nueva traducción que hicieron, se puede ver una de las escenas que muchos colombianos recuerdan. Se trata de una pelea que tuvieron dos señores en Soacha mientras estaban dando una entrevista.

En su momento, la entrevista y el video causó muchas risas, porque se ve el momento en que uno de ellos no aguanta los comentarios que estaba haciendo y le pega un golpe en la cara.

En la traducción dejaron todo, inclusive, cuando las personas que estaban a los alrededores iniciaron a gritar. Además, también le hicieron doblaje a todas las groserías que dijeron mientras se peleaban.



“You’ll see gonoria”

En una pelea que se presentó en Soacha, cerca a Bogotá, dos ciudadanos iniciaron a pelearse en frente de la cámara. Varios colombianos recuerdan este momento y por eso la traducción les pareció un éxito.

Mientras uno de los hombres estaba hablando, otro llega y lo mira de manera amenazante y luego le da un golpe. Como puede, el que quedó en el piso se para, agarra una piedra que había en el suelo y su cachucha.

Las dos personas iniciaron a lanzarse piedras y a amenazarse mientras están peleando. Quienes están grabando comienzan a calmarlos y a lo último uno dice que está seguro que va a traer un arma, un machete.

Algunas de las frases de la traducción que más llamaron la atención de los usuarios fueron las siguientes: “You’ll see, gonoria”, “Watch out, don Luis”, “He’s going to bring a machete, I could swear to that” y “it’s this gonorias fault”.