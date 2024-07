¿Quién es el Doctor Doom? Nuevo personaje de Robert Downey Jr. que será villano de Marvel

Archivado en: •

El Universo Cinematográfico de Marvel fue sacudido en las últimas horas, luego de que en la ‘San Diego Comic Con 2024’ se anunciara el regreso de Robert Downey Jr. a la corporación multimedia.

Es de recordar que, Robert Downey Jr se encargó de personificar a Tony Stark, el multimillonario detrás de Iron Man, un superhéroe hecho a partir de un traje y una máscara de acero de alta tecnología.

Le puede interesar: ¿Cuándo se estrena Deadpool y Wolverine en Disney Plus? Esta sería la fecha

Desde la primera película, Iron Man logró abrir una millonaria saga de películas de superhéroes que incluyó (Los Vengadores). Luego de la muerte de su personaje en ‘Los Vengadores: Endgame’, cientos de personas reclamaban que el actor regresara de manera prácticamente inminente.

Pese a que finalmente Robert regresará, dejó un desconsuelo en algunos de los seguidores de Marvel luego de que se enteraran de que no volvería a interpretar al icónico personaje tras más de nueve películas.

Necesita saber: ¿Cuándo se estrena ‘El Simpatizante’? La nueva serie de Robert Downey Jr.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr)

¿Quién es el Doctor Doom, personaje que interpretará Robert Downey Jr en adelante ?

Tras pensarse en la remota posibilidad de que Robert había concluido su ciclo en el universo de Marvel, las imágenes que se capturaron y que mostraron como resultado su triunfal regreso como Doctor Doom han causado total revuelo entre los espectadores.

Victor von Doom, también conocido como ‘Doctor Doom’ es el archienemigo de los ‘Cuatro Fantásticos’. De acuerdo con los comics, es un científico brillante y a la vez, un poderoso hechicero. Además, gobierna la nación ficticia de Latvernia.

Ver también: Estas son las películas y series de Marvel que debe ver antes de ‘Deadpool y Wolverine’

The reveal of Robert Downey Jr as Doctor Doom. pic.twitter.com/zvDBeMrrvN — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 28, 2024

Luego del anuncio, Marvel dio a conocer que Downey Jr. podría ser al mismo tiempo Tony Stark y Victor Von Doom, debido a la historia que se desarrolla en ‘What If? Iron Man: Demon in an Armor Vol 1 1 (2010). Allí se planteó que ambos intercambian sus cuerpos y mentes. No obstante, todo es un supuesto pues no se conocer cómo hará la adaptación.

Por su parte, Robert Downey Jr apareció el sábado pasado apareció en el escenario del Hall H de la Comic Con 2024 de San Diego con una máscara que cubría su rostro completamente, por lo que la revelación sumó tensión y emoción entre los presentes. Así mismo, por medio de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía en la que se le veía a él frente a la máscara que utilizará su próximo personaje de la saga, con el copy “Nueva máscara, misma tarea”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr)

Sin duda alguna, el regreso de Robert Downey Jr. marca una nueva faceta en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) que tiene completamente ansiosos a los seguidores de esta corporación multimedia.