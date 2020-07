La loca propuesta de Ryan Reynolds a Marvel: Deadpool mata todos los X-Men de Fox

El Deadpool de Ryan Reynolds ha sido uno de los pocos personajes que, a priori, se mantendrán intactos tras la compra de Fox por parte de Disney. El actor ha asegurado en varias ocasiones que la tercera película del mercenario Bocazas sigue en marcha. Y al parecer, la idea inicial del actor era una adaptación de ‘Deadpool mata al Universo Marvel’.

Un nuevo rumor, surgido del usuario de Twitter Roger Wardell -que en su momento ya adelantó acertadamente algunos detalles de la trama de Avengers: Endgame- asegura que Reynolds propuso a Disney una popular adaptación de la serie numerada de Deadpool en la que se enfrenta al resto de superhéroes como forma de poner punto y final al universo mutante de Fox. Y lo más interesante es que quería a Michael Bay para dirigirla.

Deadpool kills Fox’s Marvel Universe was one of the ideas pitched by Reynolds back in 2019. Michael Bay in talks to direct the movie.

— Roger Wardell (@WardellRoger) June 21, 2020