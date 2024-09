¿Qué significa WWE Raw? Así lo podrá ver desde Colombia en una plataforma de streaming

Archivado en: •

WWE Raw es uno de los programas favoritos para los amantes de la lucha libre. La World Wrestling Entertainment le ha entregado desde hace varios años grandes emociones a los amantes del deporte.

De manera particular, esta organización brinda varios espectáculos, que a pesar de no tratarse de luchas reales, son sumamente atractivos para los aficionados a los deportes de contacto.

La WWE ha establecido varios canales o programas que permiten disfrutar de la lucha libre en varias de sus modalidades. Sin embargo, uno de los más reconocidos es el WWE Raw, y aquí le contamos como podrá verlo desde Colombia.

Concretamente, al hablar sobre el WWE Raw, se hace referencia a un programa de televisión. Este es producido por la WWE, y algunos también lo conocen como Monday Night Raw.

Varias celebridades de la lucha libre han pasado por este programa, como es el caso de John Cena o Dwayne ‘La Roca’ Johnson.

Allí se transmiten varias peleas, y distintos espectáculos que son un gran entretenimiento para los fieles seguidores de la lucha libre.

La trayectoria de WWE Raw es bastante extensa. De hecho, este programa acumula más de 30 temporadas, y más de 1.500 episodios, que han sido emitidos desde 1993.

En cuanto a su nombre particular, WWE Raw hace referencia a un reconocido término en inglés. ‘Raw’ es la traducción de bruto o crudo.

Esto claramente hace referencia a lo explicito que es el deporte de contacto en este programa. En caso de que desee verlo desde Colombia, aquí le brindamos los detalles.

A principios de este 2024, se dio a conocer un acuerdo sumamente atractivo para los seguidores de la lucha libre. Este negocio en concreto permite que Netflix empiece a transmitir WWE Raw desde el próximo 2025.

El acuerdo entre la plataforma de streaming y este programa tiene una duración de 10 años, por lo que podrá sintonizarlo fácilmente con una suscripción a esta plataforma.

