¡Que problemón! El grave fallo de iPhone que ha causado hasta discusiones de pareja

Los celulares iPhone se han convertido en uno de los teléfonos más lujosos y utilizados a lo largo del mundo. Estos dispositivos fabricados por Apple ofrecen varias características consideradas como tope de gama.

Al ser producidos por esta famosa empresa de la manzana, el sistema operativo con el que funcionan es el iOS, este ha sido desarrollado arduamente por Apple. Sin embargo, en los últimos días estaría presentando graves fallas.

Recientemente los teléfonos iPhone fueron actualizados a la versión 17.5 de iOS. Si bien este tipo de novedades permiten acceder a varios cambios positivos desde los celulares, esta tendría algunos fallos.

Uno de los más mencionados fue la restauración de imágenes eliminadas hace bastante tiempo. Así lo explicó un usuario de Reddit a través de un foro, donde aseguró que volvió a ver fotos que había eliminado en el año 2021.

Esto generó muchas sospechas por parte de los usuarios. Gran parte de la suspicacia se presentó porque algunos ni siquiera habían sincronizado sus dispositivos con iCloud, por lo que no habría explicación sencilla para que estos datos puedan ser restaurados.

Ante este fallo, varios usuarios han aprovechado para quejarse en redes sociales. En el caso de Reddit algunos internautas expresaron que incluso han vuelto a ver imágenes de 2010.

Uno de los casos más particulares se presentó en X, donde un usuario explicó que por culpa de este fallo había tenido problemas con su pareja, ya que había buscado una foto que se habían tomado hace poco, y encontró una imagen de él con su ex.

Because of this, I just got my ear chewed by my girlfriend. She was looking for a photo that we took this past weekend on my phone, and a photo of my ex and I pops up on her. No matter what I said, she didn’t believe me. Great going, Apple. 🤬

— RomeoShelby🤔 (@ROMEOSHELBY) May 15, 2024