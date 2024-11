El significado detrás de ‘Fear Of The Dark’, una de las canciones más oscuras de Iron Maiden

‘Fear Of The Dark’ es uno de los éxitos más reconocidos de Iron Maiden. Esta banda ha logrado obtener un gran reconocimiento, gracias a la extensa trayectoria que poseen en el rock y en la música de manera general.

Esto les ha permitido lanzar más de 10 álbumes, en los cuales han logrado acumular una gran cantidad de reproducciones, ventas y composiciones que son inolvidables para sus fanáticos.

En este caso nos vamos a adentrar en ‘Fear Of The Dark’, una de estas canciones que se han quedado tatuadas en la memoria de los fanáticos.

El lanzamiento y significado de ‘Fear Of The Dark’

De manera particular, ‘Fear Of The Dark’ fue lanzada en 1992. Este éxito fue parte del noveno álbum de estudio de la agrupación, e incluso le brindó su nombre al disco.

El 11 de mayo de 1992 salía al público el disco ‘Fear Of The Dark’ con el que dejaron varias reflexiones gracias a sus letras como fue en los casos de esta canción, y también de ‘Fear Is The Key’.

De manera particular, este éxito logró conectar de gran forma con los fanáticos de Iron Maiden, de hecho, a día de hoy, más de 20 años después de su lanzamiento, es la tercera canción más escuchada de la banda en Spotify.

En cuanto a su significado, ‘Fear Of The Dark’ de Iron Maiden, es una canción que habla sobre las experiencias del ser humano, y la exploración del mundo por parte de los mismos.

Esto trata de manera clara la forma en que lo desconocido se conecta a la oscuridad, y lo difícil que puede ser para los seres humanos afrontar el miedo tanto a lo que no se conoce, como a lo que no se puede ver.

Para un mayor entendimiento, también le dejamos su letra en español:

Traducción de la canción al español

Soy el hombre que camina solitario

Y cuando avanzo por una carretera oscura

Por la noche o paseando por el parque

Cuando la luz empieza a cambiar

A veces me siento un poco extraño

Un poco ansioso cuando está oscuro

Miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad

Tengo un miedo constante de que siempre hay algo cerca

Miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad

Tengo fobia a que siempre haya alguien ahí

¿Has arrastrado los dedos y has sentido erizársete la piel del cuello cuando buscabas la luz?

A veces cuando estás asustado como para echar un vistazo

Al rincón de la habitación

Has notado que algo está observándote

Miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad

Tengo un miedo constante de que siempre hay algo cerca

Miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad

Tengo fobia a que siempre haya alguien ahí

¿Alguna vez has estado sólo de noche pensando que has oído pasos a tu espalda y te has girado sin ver a nadie?

Y según aceleras tus pasos

Ves que es difícil volver a mirar

Porque estás seguro de que hay

Miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad

Tengo un miedo constante de que siempre hay algo cerca

Miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad

Tengo fobia a que siempre haya alguien ahí

*repite el estribillo*

Viendo películas de terror la noche anterior

Hablando de brujas y folklore

Lo desconocido enturbia tu mente

Sé que tu mente está jugando sucio

Lo sientes, y de pronto los ojos se clavan

En las sombras que bailan tras de ti

Miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad

Tengo un miedo constante de que siempre hay algo cerca

Miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad

Tengo fobia a que siempre haya alguien ahí

Miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad

Tengo un miedo constante de que siempre hay algo cerca

Miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad

Tengo fobia a que siempre haya alguien ahí

Cuando avanzo por una carretera oscura

Soy el hombre que camina solitario