¿Netflix lanzará documental sobre la historia de Iron Maiden? Esta es la verdad

Iron Maiden es una de las bandas más influyentes e importantes en la historia del heavy metal. La agrupación, liderada por Bruce Dickinson, ha construido una exitosa carrera musical desde sus inicios en 1975 que muchos desearían conocer a fondo. Sin embargo, hasta el momento, no hay ningún documental inspirado en la trayectoria de la agrupación británica.

En las últimas horas, los fanáticos de Iron Maiden se ilusionaron con una noticia que se viralizó en redes en la que anunciaban que Netflix estaría próxima a estrenar un documental inspirado en la trayectoria musical de la banda.

Según una publicación de la cuenta ‘AXS TV’, el supuesto documental de Iron Maiden se estrenaría en marzo del próximo año. Como era de esperarse, el anunció generó gran ilusión entre los fanáticos que anhelan ver una producción audiovisual sobre su banda favorita.

“Netflix estrenará «Run to the Hills: The Story of Iron Maiden» en marzo de 2025. Explora la historia de la banda desde su formación en 1975 hasta el estrellato mundial, destacando su icónica presencia en el escenario, su mascota Eddie y sus éxitos y desafíos a lo largo de cinco décadas”, se lee en la publicación.

La verdad detrás de documental sobre Iron Maiden

Aunque la publicación aseguraba que Netflix iba a estrenar un documental titulado «Run to the Hills: The Story of Iron Maiden» en marzo de 2025, lo cierto es que dicha noticia es falsa. La plataforma de streaming no está trabajando en ninguna producción sobre la banda ni tampoco está próxima a lanzar algún contenido inspirado en esta.

Pese a que la noticia fue replicada por varios medios internacionales, es importante mencionar que ni Iron Maiden ni Netflix han confirmado oficialmente que exista tal documental o que, al menos, esté próximo a producirse.

¿Cuándo es el concierto de Iron Maiden en Colombia?

El esperado concierto de Iron Maiden en Colombia tendrá lugar el próximo domingo 24 de noviembre de 2024 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Vale recordar que la banda británica ha venido tres veces a Colombia, en 2008, 2009 y 2011. Durante sus tres fechas, la agrupación llenó el Parque Simón Bolívar y se espera que, 13 años más tarde, El Campín se llene con miles de fanáticos que pedían a gritos el regreso de la banda al país.

