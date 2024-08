¿Oasis se reune? Información de medios ingleses ilusiona a muchos: esto se sabe

Archivado en: •

Oasis es una de las bandas más icónicas del rock alternativo británico, formada en Manchester en 1991. Conocidos por su sonido característico y su influencia en la escena musical de los años 90, los hermanos Noel y Liam Gallagher lideraron el grupo hacia la fama mundial con éxitos como «Wonderwall», «Don’t Look Back in Anger» y «Champagne Supernova».

Actualmente, la pregunta que inquieta a muchos seguidores de la banda es si Oasis volverá a reunirse. Esta especulación se intensificó tras la publicación de una noticia inconclusa por The Sunday Times. Según el medio británico, los rumores sobre una posible reunión se han intensificado debido a la aparente mejora en la relación entre los hermanos Gallagher, quienes tuvieron un conflicto que llevó a la disolución del grupo en 2009.

The Sunday Times ha indicado que «Noel y Liam Gallagher parecen haber solucionado sus diferencias y, si la tregua se mantiene, ofrecerán conciertos multitudinarios en Londres y en el Heaton Park de Manchester en 2025». Esta información, que proviene de «expertos de la industria musical», ha encendido el entusiasmo entre los fanáticos, aunque la falta de detalles concretos ha generado incertidumbre.

Liam Gallagher, conocido por su carácter directo y su presencia en redes sociales, ha añadido más misterio a la situación. Cuando un usuario en X (anteriormente Twitter) preguntó sobre el regreso de Oasis, Liam respondió con «Nos vemos en primera fila…». Esta respuesta ha generado tanto esperanza como confusión entre los seguidores de la banda.

See you down the front you big fanny

— Liam Gallagher (@liamgallagher) August 24, 2024