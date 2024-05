«No es digno» recogen firmas para quitarle a Juan Cuadrado uno de sus mayores logros

Archivado en: •

Juan Guillermo Cuadrado a lo largo de su carrera se ha convertido en uno de los principales exponentes del fútbol colombiano. Nacido en Necoclí, Antioquia, el mediocampista ha forjado una exitosa carrera en varios equipos europeos.

La mayor parte de sus logros se ha producido en la liga italiana, donde ha jugado para equipos como Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus e Inter de Milán.

Sin embargo, una de estas hinchadas no se habría quedado con un buen recuerdo del colombiano. La Juventus de Turín es uno de los equipos más grandes de Europa, los ‘bianconeri’ son los máximos ganadores del fútbol italiano en el ámbito local, equipo del cual incluso Cuadrado llegó a ser capitán.

Aunque desde Turín le tenían bastante aprecio a Cuadrado por sus grandes actuaciones con el equipo, esto parece haber cambiado drásticamente en el último tiempo.

Durante el reciente mercado de verano, Juan Cuadrado decidió cambiar de aires, a pesar de casi 10 años con la camiseta de la Juventus, su decisión podría haberse previsto, lo sorprendente para la hinchada fue su destino.

Más noticias: ¿Falcao, Ospina y Cuadrado en la selección? Esto dijo James al respecto

Cuadrado decidió firmar en condición de agente libre por el Inter de Milán, el acérrimo rival de la Juventus. Esto causó una fractura grave en la relación entre el colombiano y los aficionados de la Juve.

Este resquemor aumentó durante los últimos días, luego de que Cuadrado ganara el campeonato local de Italia, con el Inter. Durante las celebraciones, la hinchada del Inter realizó un cántico alusivo a la Juventus, en el que dicen «el que no salta es ‘bianconero'».

En ese momento, aunque Cuadrado formó parte clave en la historia reciente de la Juventus, se unió a los festejos, y participó de esta ‘chicana’ contra su ex club.

🎥 | Former Juventus player and current Inter wing back Juan Cuadrado jumping to ‘Chi non salta Bianconero è’ (Whoever doesn’t jump is a Juventus supporter). #Inter pic.twitter.com/w3C3MFhaXA

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) April 29, 2024