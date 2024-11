Mujer descubrió a su esposo con la moza y tomó medidas desesperadas: se le llevó el carro en grúa

Cada vez es más frecuente ver que infinidad de personas ventilan diversos casos de infidelidad a través de las redes sociales. Los usuarios están utilizando estas plataformas digitales para viralizarse contando alguna historia insólita que tiene que ver con temas de ‘cachos’.

En esta oportunidad, se viralizó un nuevo hecho en el que una mujer decidió vengarse de su esposo de una manera muy particular. Todo esto, después de que ella descubriera que su pareja le estaba siendo infiel.

A través de TikTok, se viralizó la grabación en la que se escucha a la mujer contando que descubrió a su esposo con la “moza”. Al parecer, la pareja de esta persona estaría al interior de un motel junto a su amante.

Lo peor del caso es que, según cuenta la mujer, su esposo habría utilizado el carro de ambos para llevar a su amante al motel. Como prueba de ello, encontró el vehículo estacionado a las afueras de una zona de moteles.

¿Qué hizo la mujer al descubrir la infidelidad?

Descubrir una infidelidad no es fácil y por ello, la gran mayoría de personas suelen reaccionar de forma errática o vengativa. Este fue el caso de la mujer que descubrió que su esposo le estaba siendo infiel luego de encontrar su carro parqueado a las afueras de un motel.

Según se logra observar en la grabación, que ya suma más de un millón de reproducciones, el caso de infidelidad se habría presentado en una zona de moteles, ubicada en Chapinero, al nororiente de Bogotá.

“¿Si ven ese carro que está ahí? Ese carro es mío. Mi marido lo utilizó para venirse acá a la zona de los moteles con la moza”, se escucha decir a la mujer.

Ante el descubrimiento de infidelidad, la mujer quiso tomar venganza en contra de su esposo y tomó medidas desesperadas. Lejos de enfrentar a su pareja, esta persona decidió llamar a la grúa para que se llevaran su propio vehículo.

“Me tocó pedirle una grúa porque no me va a ver la cara y no más y no me lo aguanto más esto. De verdad, ya no más, no puedo creerlo, es un descarado”, concluyo la mujer en el video.

En la grabación solo se escuchan las palabras de la mujer y se ven las imágenes del vehículo mientras este está a punto de ser llevado por la grúa.

Como era de esperarse, el hecho generó toda clase de reacciones y comentarios en redes sociales. La gran mayoría de usuarios se burlaron de la situación. Sin embargo, hubo quienes dudaron de la veracidad de los hechos