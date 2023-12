Luto en el ‘embajador’; confirman muerte de papá de jugador de Millonarios

Archivado en: •

Este 25 de diciembre falleció el papá de Juan Esteban Carvajal, uno de los jugadores de Millonarios. En redes sociales se confirmó la noticia y los hinchas llenaron de mensajes de apoyo al futbolista y su familia.

LosMillonariosNet, que es un portal de hinchas de Millonarios cercanos al plantel, confirmó la trágica noticia sobre el papá de Juan Esteban Carvajal. El delantero sumó varios minutos importantes este 2023.

Mire también: Falcao puso punto final a su retiro en Millonarios: ¿por el secuestro del papá de Lucho?

En este 2023, marcó su primer gol como profesional y se vivió un emotivo momento, pues se lo dedicó a su padre.

“Enviamos nuestras condolencias a nuestro delantero Juan Esteban Carvajal y si familia por el fallecimiento de su padre. Que Dios les dé fortaleza y paciencia para afrontar estos momentos difíciles”, escribieron en sus redes sociales.

Enviamos nuestras condolencias a nuestro delantero @J_Carvajal9 y si familia por el fallecimiento de su padre. Que Dios les de fortaleza y paciencia para afrontar estos momentos difíciles. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/JKLgBLqgiZ — LosMillonarios.Net ( LM.Net ) ⭐️16 (@losmillonarios) December 25, 2023

La emotiva celebración del gol

El pasado 5 de octubre de 2023, Millonarios jugó ante Alianza Petrolera por las semifinales de la Copa Betplay 2023. El encuentro terminó 4-1 y Juan Esteban Carvajal marcó su primer gol como profesional.

El jugador le hizo una emotiva dedicación a su papá y la celebración se volvió tendencia en redes sociales. El futbolista celebró haciendo una señal a la cámara y su hermana fue la encargada de difundir que era una dedicación especial a su papá.

Aseguró que su papá sufría de cáncer y ellos habían acordado que cuando hiciera su primer gol como profesional iba a celebrar de esa forma. Comentaron que el hombre era oficial retirado de la Policía.

Este momento llenó de nostalgia a todos los hinchas de Millonarios y desde ese momento le han enviado mensajes de apoyo al futbolista.

Hasta el momento, ni Millonarios o el jugador han hecho alguna declaración oficial sobre el fallecimiento. Sin embargo, en redes sociales los hinchas se han volcado a enviarle mensajes de apoyo al futbolista.

Que vengan muchas más alegrías y bendiciones para él y su familia, Carvajal 💙🥺pic.twitter.com/81aj21r7jD — Millonarios (NO oficial) (@Millos_FC) October 6, 2023

El jugador de Millonarios que Miguel Ángel Russo ficharía para Rosario Central

El técnico argentino, quien recientemente se coronó campeón del fútbol argentino con el Rosario Central tras derrotar a Platense, habló de su victoria, pero también recordó a Millonarios, equipo con el que salió vencedor en dos oportunidades

Durante la entrevista, Russo reveló que aún sigue en contacto con los integrantes del club y hasta les deseó éxitos para la próxima Copa Libertadores

“Siempre estoy atento a todo lo que es Millonarios, hablo cuando puedo, me llaman o llamo yo, sigo hablando con algunos jugadores. Estoy atento a todo, me alegra mucho, la relación que tengo con el club es muy especial, ellos están pendientes de mí, yo estoy pendiente de ellos. Me han ayudado muchísimo en mi carrera y yo realmente los tengo en un nivel muy alto”, dijo Russo.

Sin embargo, más allá de hablar sobre su admiración a Millonarios, lo que más llamó la atención de la entrevista fue cuando reveló el nombre del futbolista del club bogotano que se llevaría a Rosario Central.

“Es difícil, porque hoy en día, primero tengo el cupo de extranjeros completo, tiene muchos buenos jugadores Millonarios, buenos chicos, un trabajo muy bueno. Si no, me llevaría a Mackalister, no tengo ningún problema, Macka es un jugador excepcional y distinto, al cual le mando un abrazo muy grande”, reveló el técnico argentino en El VBAR.