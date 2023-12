Este es el jugador de Millonarios que Miguel Ángel Russo ficharía para Rosario Central

Archivado en: •

Aunque Miguel Ángel Russo dejó de ser el técnico de Millonarios desde el 2018, el argentino aún guarda un profundo cariño y respeto por el equipo bogotano. Así lo demostró en una reciente entrevista para el programa El VBAR de Caracol Radio.

El técnico argentino, quien recientemente se coronó campeón del fútbol argentino con el Rosario Central tras derrotar a Platense, habló de su victoria, pero también recordó a Millonarios, equipo con el que salió vencedor en dos oportunidades.

Durante la entrevista, Russo reveló que aún sigue en contacto con los integrantes del club y hasta les deseó éxitos para la próxima Copa Libertadores.

“Siempre estoy atento a todo lo que es Millonarios, hablo cuando puedo, me llaman o llamo yo, sigo hablando con algunos jugadores. Estoy atento a todo, me alegra mucho, la relación que tengo con el club es muy especial, ellos están pendientes de mí, yo estoy pendiente de ellos. Me han ayudado muchísimo en mi carrera y yo realmente los tengo en un nivel muy alto”, dijo Russo.

Sin embargo, más allá de hablar sobre su admiración a Millonarios, lo que más llamó la atención de la entrevista fue cuando reveló el nombre del futbolista del club bogotano que se llevaría a Rosario Central.

“Es difícil, porque hoy en día, primero tengo el cupo de extranjeros completo, tiene muchos buenos jugadores Millonarios, buenos chicos, un trabajo muy bueno. Si no, me llevaría a Mackalister, no tengo ningún problema, Macka es un jugador excepcional y distinto, al cual le mando un abrazo muy grande”, reveló el técnico argentino en El VBAR.

El emotivo recuerdo de Russo con Millonarios

El pasado 16 de diciembre, el Rosario Central se consolidó como el campeón de la Copa de la Liga Argentina de la mano del técnico Miguel Ángel Russo. El equipo argentino aseguró el título con una victoria de 1-0 sobre Platense, desatando la alegría en el estratega por añadir un nuevo logro a su exitosa carrera como entrenador.

En medio de la euforia por el triunfo, Russo recordó su paso por Millonarios. El técnico rememoró la estrella que obtuvo con Millonarios en 2017, precisamente un 17 de diciembre.

El estratega no pudo evitar devolverse al pasado, exactamente seis años atrás, cuando se coronó campeón con el equipo embajador frente a Independiente Santa Fe, obteniendo la 15ª estrella para los bogotanos. Vale recordar que en ese periodo enfrentó desafíos personales relacionados con problemas de salud.

El técnico argentino agregó sobre su experiencia en Colombia: “Son fechas especiales. Dentro de un rato es 17, cuando salí campeón con Millonarios. Estaba toda mi familia, contentos ellos”.

«AGRADEZCO MUCHO TODO ESTO» Miguel Ángel Russo y su alegría y emoción por ganar la Copa de la Liga con Rosario Central.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/LBbE9iteWB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 17, 2023

