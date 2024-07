Los secretos de Entreco, una banda caleña con futuro para el rock nacional

Archivado en: •

Es muy raro que uno se tope con una buena recomendación musical por parte de los algoritmos de las plataformas. Los recomendados de los amigos o algún extraño en internet funcionan mucho mejor para “echarse la escuchada” de una canción.

En un fin de semana que no prometía mucho llegué al video de un creador de contenido musical en TikTok, le quedo debiendo los créditos, pero, quiero que sepa que su recomendación me alegró mucho.

Lo que se encuentra en el video es un resumen general de un proyecto caleño. Sin embargo, la canción que acompaña el discurso del creador me atrapó al instante, impulsado por la curiosidad, decidí echarme la escuchadita a ver que me podía encontrar.

¿Qué podía pasar? Ver no es comprar y en la música bastan un par de segundos para descartar el producto, pero en este caso la apuesta salió perfecta.

Escuchando “TV”, “Quatro” y “Un Mar” ya sabía que la banda me iba a gustar. Lo siguiente fue hablar con ellos; en mí aumentó la curiosidad que había generado las canciones, pero, ahora necesitaba preguntarles: ¿Por qué carajos no sabía de ellos? ¿Quiénes eran? y ¿Cuándo tienen pensado venir a Bogotá? De nuestra charla resalto lo siguiente:

Entreco

Quiero que usted se ponga en la piel de un grupo de personas que están persiguiendo un sueño, uno que es común, pero solo aquel que se sube a un escenario y toca en vivo su música, sabe lo que produce una manada cantando sus canciones. Les dije a ellos lo que me parecía su música, de la forma más franca y colombiana que pude, “una chimba”.

“Pana uno se siente muy feliz, porque cuando uno dice que algo le parece “una chimba” es porque algo le parece una «chimba». Realmente escuchar que se refieran así de la música de uno es como «¡Uff! La estamos logrando re duro», y uno se emociona un poco.

La producción de Entreco

Son un parche joven con mucha dedicación y con la fortuna de los 2000. Digo esto porque no tienen un lujoso estudio y todo lo que han aprendido ha sido de forma empírica, tal vez no tendríamos a Entreco y a un montón de bandas sin la facilidad tecnológica de la que gozamos en estos momentos.

Los caleños, que han hecho bien su trabajo, lograron a punta de ‘camello’ salir del país a su primera gira por México y déjeme decirle lector que eso es un logro gigante, porque si usted no es una banda con un capital mediano, costearse un viaje y aprovecharlo para tocar en otro país, es un sueño para muchos.

Imagínese que usted pueda exportar su música después de lanzar su primer álbum, eso dice mucho de lo que está pasando con su proyecto.

¿Qué necesidades se están presentando? Porque yo sé que a medida que ustedes vayan creciendo más cosas van a empezar a necesitar.

“Hay muchas cosas que Entreco no puede hacer, pues porque le falta la “luca” en cuestiones de gira y cosas. Así que son cosas que, igualmente uno mismo va levantando la “luca” con convocatorias o eventos, pero pues es más tardado en entender, o sea, es como ir siguiendo el proceso de a poquito, si uno tuviera plata estaríamos planeando a dónde llevar la música, pero vamos bien y sabemos que en algún momento llegará”.

Así sí

“Una canción que nos ha traído muy buenos momentos y muchos buenos conciertos”. ‘Un Mar’ es una canción perfecta para presentar a la banda, tienen un montón de recursos que la vuelven inolvidable y estoy seguro que usted después de la primera escucha le da una segunda oportunidad.

Para el segundo 0:29 la canción le cambia por completo el panorama, poniéndole sobre la mesa unos guturales filtrados al buen estilo de un hardcore o de la canción de punk más agresiva que conozca, de ahí en adelante tenemos más protagonismo de las guitarras de Entreco con la compañía de la voz, es una de esas canciones que uno define como “un hijup*$@ temazo”.

Me gustaría profundizar sobre lo que me parece la música de la banda, pero yo no soy crítico, como he dicho en otras oportunidades, a mí me gusta o no, y en esta ocasión le traigo una banda con futuro, un proyecto que merece ser escuchado y que sin duda está en su curva de crecimiento. Me intriga saber el futuro de la música de este parche, les dejo Un Mar para que la escuche y si quiere verlos en vivo se estarán presentando el 28 de junio en Ace Of Spades por la Boyacá.

Por: Santiago Vásquez