Este es el top 10 de las mejores bandas de rock para beber y festejar: ¿Está su favorita?

Gracias al rock y a históricas bandas de este género, los seres humanos han vivido momentos memorables. Este estilo musical posee varios himnos inolvidables, sin embargo, cada agrupación posee un sonido peculiar que la caracteriza por encima de las demás.

Es usual que al escuchar una canción de grupos como: Guns N’ Roses, Metallica, AC/DC o Linkin Park se pueda identificar en poco tiempo que se trata de un éxito de su autoria.

En caso de que sea fanático de alguna de estas agrupaciones, es posible que sienta euforia, ganas de festejar, o incluso ganas de beber. Por eso, aquí le dejamos un ranking de las mejores bandas para estas ocasiones.

Las mejores bandas de rock para beber y festejar

Gracias a su repertorio, es posible que algunas bandas sean consideradas infaltables a la hora de beber o festejar en una reunión social. Sin embargo, realizar un top puede resultar una tarea difícil.

Para facilitar esto, desde el sitio web ‘The Flask and Barrel’ brindan algunas pautas, que pueden servir para considerar a una banda clave en una reunión social.

De acuerdo con dicho portal, se pueden tener en cuenta las temáticas de sus canciones, pero sobre todo, la cantidad de playlist con estas temáticas donde se encuentran estas bandas.

Es por ello que acá le dejamos un top 10 de bandas que están más de 2.000 veces en listas de reproducción para beber o festejar.

El Top 5

Quien lidera esta lista es AC/DC, los liderados por Angus Young y Brian Johnson tienen ‘temazos’ en su repertorio como ‘Thunderstruck’, ‘Highway To Hell’ o incluso ‘Back In Black’. ¿A quién no le causaría euforia escuchar un himno de esta banda?

La siguiente agrupación en el top es Queen. Los liderados por el fallecido Freddie Mercury han llevado la batuta del género desde los ’80, con éxitos que suelen estar presentes en celebraciones como ‘We Are The Champions’, o ‘Don’t Stop Me Now’. A más de uno la voz de Freddie Mercury le puede traer ganas de festejar.

En tercer puesto resaltan los Rolling Stones. Liderados por Mick Jagger, esta banda ha sido protagonista de varias fiestas desde su fundación, claramente escoger una canción favorita de la agrupación es una tarea casi imposible.

El cuarto puesto le corresponde a Red Hot Chili Peppers. La banda de Flea y Frusciante fundada en 1982 ha sido todo un éxito, por lo que si pone una de sus canciones en una reunión social, más de un presente la conocerá, especialmente si se trata de ‘Californication’.

Para cerrar el Top 5, los encargados son Fleetwood Mac. Esta agrupación que cautivó a todos con el talento vocal de Stevie Nicks es para muchos una banda histórica, capaz de generar emoción, alegría y euforia con sus puestas en el escenario.

5 grandes bandas para cerrar el listado

Claramente la presencia de las 5 primeras agrupaciones ya podría garantizar el éxito de una reunión social. Sin embargo, acá le dejamos otras 5 bandas de rock para que su playlist no se acabe a mitad de la fiesta.

Nirvana

Led Zeppelin

Creedence Clearwater Revival

Guns N’ Roses

Green Day

Con el sonido de cada uno de estos ‘temazos’, su reunión social puede resultar en todo un éxito. Sin embargo, recuerde que para disfrutar es importante el autocontrol, especialmente si se trata del consumo de alcohol.