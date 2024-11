Mi fafa, no nos hagamos los locos: ¿cuántas veces se ha quedado al pie del cañón, siendo el amigo perfecto, esperando que un día ella diga: ‘Oye, ¿y si mejor tú y yo?’ Si está en esa posición, le tengo una noticia: es parte del 64% de los hombres que solo son amigos de las mujeres que les gustan.

Sí, mi pez, la ciencia lo confirma. Expertos e investigadores jamás mienten. Mientras usted analiza cada mensaje de ella buscando señales ocultas, el 73% de las mujeres ni siquiera considera a sus amigos como opciones románticas. Básicamente, para ella es el hermano que nunca tuvo, y para usted, ella es la novia que nunca será.

La táctica del “amigo” infiltrado

Los hombres, siempre con la esperanza de un “milagrito”, solemos adoptar el papel de mejor amigo con intenciones dignas de un villano de película. 50 horas al año en favores, salidas y dramas que ni son suyos, todo por ese 9% de probabilidad de que algo pase. Y aunque suene cruel, en la mayoría de los casos, la jugada no prospera.

“No está en la friendzone mi fafa; está en el modo de espera.”

Por qué ella solo te ve como parcero

Aquí viene lo rudo: para las mujeres, la amistad con un hombre es tan sencilla como respirar. Si no hay atracción desde el inicio, no va a aparecer mágicamente después de cinco cafés y 20 memes compartidos. De hecho, ellas suelen buscar amigos que no les muevan el piso románticamente, porque así se evitan complicaciones.

Le puede interesar: Se besó con otro en la Kiss Cam y lo dejó en la ‘friendzone’ en cuestión de segundos

Es decir, mientras usted está buscando el momento perfecto para confesarle todo, ella probablemente está pensando en qué pedir de cenar… con usted. Pero tranqui, amigo, no todo está perdido.

¿Entonces qué hacemos, viejo?

Aceptémoslo: si está en la zona de amigos, puede que sea hora de enfocarse en alguien que realmente vea su potencial como pareja y no solo como el tipo que presta su Netflix. Pero si decide quedarse, hágalo por las razones correctas: porque aprecia la amistad, no porque espera una recompensa romántica.

“Parceriwafer, si va a ser el mejor amigo, que sea con orgullo; si no, aprenda a soltar el hombro.”

Al final del día, las estadísticas no lo definen, pero sí le advierten. ¿Listo para dejar la ilusión atrás y seguir adelante?

Por: Pacho Cardona