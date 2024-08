Las mejores teorías conspirativas de los fanáticos de Linkin Park tras su anuncio fallido

Archivado en: •

Linkin Park se ha convertido en una de las bandas más nombradas de las últimas horas. Esta agrupación ha obtenido toda la atención del mundo del rock y el metal a causa de un gran anuncio que estarían preparando para sus fanáticos.

Muchos especulan que se trata del regreso de la banda, tras el fallecimiento de su vocalista Chester Bennington. Sin embargo, como preparación a esta noticia, Linkin Park dio a conocer un conteo regresivo de 100 horas durante el fin de semana.

Esto ha tenido en vilo a los fanáticos de los creadores ‘In The End’. El contador llegó a 0 durante este 28 de agosto, pero la banda ‘troleó’ a sus seguidores.

El anuncio fallido de Linkin Park

Una vez que la cuenta regresiva finalizó, los fanáticos de la banda estuvieron atentos a la pantalla, pero, repentinamente, este empezó a contar hacia adelante.

Muchos optaron por reírse, sin embargo, otros empezaron a desesperarse por un anuncio que parece hacerse esperar más tiempo.

Esta expectativa ha aumentado de gran manera, especialmente por los numerosos rumores que han girado alrededor de este anuncio.

Desde una simple broma, hasta la posibilidad de que Deryck Whibley, cantante de Sum41, se convirtiera en el nuevo vocalista de la banda, han sido muchas las opciones mencionadas por los fans.

Whibley ya desmintió esto, y con el nuevo giro que ha tenido el conteo de Linkin Park, aquí le contamos algunas e las teorías conspirativas sobre el anuncio de la banda.

Las teorías conspirativas después del anuncio fallido de Linkin Park

Luego de que el contador llegara a 0, Linkin Park hizo una publicación en su cuenta de X. Allí se pudo ver el escrito ‘It’s only a matter of time’, y un conteo que nuevamente se iniciaba.

Ante los detalles de este video, algunos fanáticos de Linkin Park han empezado a teorizar sobre el desenlace de esta espera.

Una de las más mencionadas, es referente a la fecha 5 de septiembre. En el video de Linkin Park se puede ver como el contador antes de finalizar inicia en 5 segundos, y una vez que empieza a contar, es cortado en 9 segundos.

Esto daría paso a que el anuncio real fuera el próximo jueves 5 de septiembre.

Starts at 00:00:05 Ends at 00:00:09 9/5? 🤔 — CloudFuel (@CloudFuel) August 28, 2024

Otros han optado por teorizar que es algo referente a la canción ‘In The End’, ya que la banda publicó ‘It’s only a matter of time’, y la letra de dicho éxito dice ‘But in the end it doesn’t even matter’.

Is the joke that in the end it doesn’t even matter? — Spark After Dark (@SparkdaPhilly) August 28, 2024

También algunas han optado por teorizar que ahora el contador volverá a llegar a 100, y ahí se dará el verdadero anuncio.

So now we have to wait a hundred more hours? — Kai Fury (@COMCPTKaiFury76) August 28, 2024

Incluso algunos han mencionado que al ser un juego con tiempo, puede tratarse de un relanzamiento del álbum ‘Minutes to Midnight’ lanzado en mayo de 2007.

A matter of time… this isn’t a re-release of Minutes to Midnight, is it? 😂 — C. F. Page (@CFPage_Author) August 28, 2024

Lo cierto es que habrá que esperar más por el anuncio de Linkin Park, gracias a un contador que ya suma más de 1 hora contabilizada.