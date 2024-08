Linkin Park troleó a todos sus fanáticos tras ilusionar con conteo: aquí los mejores memes

Archivado en: •

El pasado sábado 24 de agosto, Linkin Park sorprendió con un conteo regresivo en su página web. Los usuarios se llenaron de expectativas y se crearon todo tipo de teorías, pero muchos terminaron decepcionados con lo que sucedió y aquí le dejamos las mejores reacciones y memes.

En la página web de Linkin Park se activó un conteo regresivo que inició en 100 horas y la conclusión de este era a la 1:00 p.m. de este miércoles 28 de agosto. Sin embargo, para la tristeza de muchos, cuando el reloj llegó a 00:00 se inició otra vez el conteo pero hacía adelante.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y muchos usuarios manifestaron su decepción luego de que no se anunciara nada.

Everyone watching the Linkin Park countdown hit 0 only for it to start counting back up again… pic.twitter.com/eDAecvpUTq — Dan 🔰 (@Dee_Cee95x) August 28, 2024

Linkin Park fans trying to figure out what this all means pic.twitter.com/4Hc3tLB1WR — State of the Scene (@SOTSPodcast) August 28, 2024

Todos esperando el anuncio de Linkin Park Ellos: pic.twitter.com/7ZLT7F3nS2 — Acolt (@CarlosAcolt) August 28, 2024

Live look at Linkin Park fans right now: pic.twitter.com/KtseAKhMYr — Rock Feed 🎸 (@RockFeedNet) August 28, 2024

No bueno, la trolleada que nos acaba de pegar Linkin Park..

Estoy asi:pic.twitter.com/XhfSHOG02U — 💙❤️ PUPI ⭐🌟⭐ (@olivapablo_) August 28, 2024

me watching the linkin park countdown pic.twitter.com/JYFys6kASy — 7ak (@sevenak_) August 28, 2024

Linkin Park website right now pic.twitter.com/1qyPsbeOBT — Tomm Hulett (@Hypnocrite) August 28, 2024

Lo que ustedes no saben es que esa cuenta regresiva marcaba el final del viejo #LinkinPark e inmediatamente después empezó el nuevo Linkin Park :v pic.twitter.com/CSy8Vf68Np — Jim Berzatto 🐻 (@HeadbangerJimmy) August 28, 2024

Linkin Park right now… pic.twitter.com/NMNUTHUqQI — Josh Mathews (@VandalHeart_) August 28, 2024