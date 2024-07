La revista de comics de Superman por la que pagan una millonada y que usted podría tener

Archivado en: •

¿Alguna vez se ha preguntado si sus hobbies y pasiones lo podrían ayudar a generar dinero? Justamente, tenemos una buena noticia para todo los geeks y es que buscamos los objetos que los coleccionistas están buscando y dentro de lo más destacado se encuentra una revista de comics de Superman.

A propósito de la Comic Con 2024 que se realizó en Colombia del 28 de junio al 1º de julio, y que tuvo invitados como Elijah Wood, quien interpretó a Frodo en la saga del ‘Señor de los Anillos’, quise ponerme en la tarea de buscar los objetos más codiciados por los coleccionistas geek en todo el planeta.

Estos eventos son el lugar perfecto para que se puedan conseguir todo tipo de objetos geek. Además, porque estos pueden llegar a tener un valor económico significativo.

Comics, juegos de cartas, figuras tales como funko o ‘Star Wars’, video juegos, trajes y objetos de las películas son lo más buscado en el mundo para completar colecciones que pueden valer millones de dólares. A continuación, les traemos 10 de los objetos más codiciados por el público geek en todo el planeta .

Action Comics #1

El santo grial de los cómics, Action Comics #1 es la primera aparición de Superman, publicado en 1938. Una copia en buen estado de este cómic es extremadamente rara y muy valiosa, se puede vender por millones de dólares.

Tener esta pieza en su colección no solo sería un orgullo, sino también una inversión significativa pues, probablemente aumentará de valor con el tiempo.

Valor estimado: $3,200,000 – $3,500,000 USD.

Magic: The Gathering Black Lotus (Alpha)

La carta más icónica y valiosa de ‘Magic: The Gathering’, el Black Lotus de la serie Alpha, es extremadamente rara. Esta es conocida por su potente habilidad en el juego y su limitada cantidad de impresión. Las copias en perfecto estado pueden alcanzar precios exorbitantes, siendo una joya en cualquier colección de cartas.

Valor Estimado: $150,000 – $250,000 USD.

Figura de acción de Boba Fett (Versión de cohete lanzable)

Una de las figuras de acción más buscadas y valiosas es la versión de Boba Fett con un cohete lanzable, fabricada por Kenner en 1979. Esta figura nunca fue lanzada comercialmente debido a preocupaciones de seguridad, lo que la convierte en una rareza. Si encuentra una, especialmente en su empaque original, sería un gran tesoro para cualquier coleccionista de ‘Star Wars’.

Valor Estimado: $100,000 – $150,000 USD.

Cartas Pokémon (Charizard 1ª edición shadowless)

La carta de Charizard de la primera edición sin sombra es una de las cartas más buscadas y valiosas en el mundo Pokémon. Esta carta, especialmente en condiciones de menta, puede alcanzar precios de seis cifras. Es una pieza nostálgica para muchos y una joya para cualquier coleccionista de Pokémon.

Valor Estimado: $200,000 – $300,000 USD.

Nintendo World Championships 1990 Cartucho

El cartucho del Nintendo World Championships 1990 es una de las piezas más raras y valiosas en el coleccionismo de videojuegos. Solo se produjeron unas pocas copias para un evento especial, y hoy en día, encontrar uno en buen estado puede costar una pequeña fortuna. Este cartucho es una pieza histórica y un símbolo de la cultura gamer de los años 90.

Valor Estimado: $50,000 – $100,000 USD.

El primer número de la serie de cómics de ‘Star Wars’ de Marvel, publicado en 1977, es una pieza icónica y altamente coleccionable. Este cómic marcó el comienzo de la saga de Star Wars en el mundo de los cómics y tiene un gran valor sentimental y financiero. Las copias en perfecto estado son especialmente valiosas.

Valor Estimado: $1,500 – $5,000 USD.

Funko Pop! Stan Lee (Platinum Limited Edition)

Los Funko Pop! se han convertido en un fenómeno de coleccionismo, y la edición limitada de Stan Lee en platino es una de las más raras y valiosas. Con solo unas pocas unidades producidas, esta figura es un tributo al icónico creador de Marvel y una pieza de colección imprescindible para los fans de los cómics.

Valor Estimado: $18,000 – $25,000 USD.

Original Star Wars Trilogy Poster Set (1977-1983)

Un conjunto de posters originales de la trilogía de Star Wars (1977, 1980, 1983) es un tesoro para cualquier fan de la saga. Estos posters no solo tienen un valor nostálgico, sino que también son altamente valorados en el mercado de coleccionistas. En perfectas condiciones, este set puede alcanzar precios significativos.Valor Estimado: $2,000 – $4,000 USD.

Un juego de The Legend of Zelda para NES, sellado y en perfectas condiciones, es una pieza altamente codiciada por los coleccionistas de videojuegos. Este juego marcó el comienzo de una de las franquicias más queridas y exitosas de Nintendo. Las copias selladas son raras y muy valiosas, haciendo de este juego una pieza clave en cualquier colección. Valor Estimado: $30,000 – $50,000 USD.

H.R. Giger’s Alien Art Print (Signed)

Una impresión artística firmada por H.R. Giger, el visionario artista detrás del diseño del Alien original, es una pieza extraordinaria. Su arte oscuro y surrealista ha dejado una marca indeleble en la cultura pop y el cine. Tener una impresión firmada por Giger es tener un pedazo de historia del cine de ciencia ficción.

Valor Estimado: $5,000 – $10,000 USD.

Estos solo son 10 de la cantidad inimaginada de artículos que se podrían catalogar como valiosos en el mundo geek , mi consejo es que le pegue revisada a los objetos guardados en el cuarto útil o en la casa de la abuela dentro de todo podría tener millones de dolares llenos de polvo , estos objetos no solo enriquecen una colección, sino que también cuentan historias de creatividad y pasión que han dejado una marca indeleble en la cultura popular.

Les deseo suerte con la búsqueda… ¡MAY THE FORCE BE WITH YOU!

Por : Carlos Andrés Retrepo Mora (DJ MORA)