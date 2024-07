La entrevista de Juan Kiss a Bruce Dickinson, de Iron Maiden, que nunca vio la luz

Archivado en: •

Esta entrevista que le hice a Bruce Dickinson, en video, virtual, estaba pensada para mostrarse en Youtube y en la pagina de Radioacktiva, pero, algo pasó, y no pudimos usarla.

Esta es la historia resumida:

El equipo de producción de Bruce Dickinson, sus managers y la disquera, le dieron varias indicaciones al vocalista de Iron Maiden.

La última, y tengo entendido, la más importante, era, que por ningún motivo encendiera la cámara, ya que solo se usaría el audio de la entrevista.

Pero como los ‘rock stars’ se mandan solos, y además, Dickinson estaba feliz con la charla, pues él mismo encendió la cámara, y, pailas, no pudimos usar el video. Pero no se preocupen, aquí está la entrevista a uno de los más grandes, Bruce Dickinson hablando de su nuevo proyecto solista, The Mandrake project.

Juan Kiss: La primera vez que te vi fue en una fiesta universitaria en Medellín, Colombia, en 2013, cuando estabas dando una conferencia sobre innovaciones e inversiones. Recuerdo que pediste a todos que levantaran sus teléfonos celulares y dijiste que, si nos perdiéramos en una isla desierta, probablemente tú serías el único con señal debido a tu viejo teléfono. Dijiste que las prioridades en la vida son lo que realmente importa. ¿Cuáles son tus prioridades ahora?

Bruce Dickinson: He intentado vivir en el presente y dejar el pasado atrás. Trabajo con lo que tengo frente a mí cada día, ya que el mañana siempre traerá algo nuevo. La idea de una utopía es complicada, así que me enfoco en este momento, en el presente.

Juan Kiss: Eso es una lección valiosa. Bienvenidos a Radioacktiva, el planeta del rock. Cuéntanos sobre el proyecto Mandrake. ¿Cómo surgió esta idea?

Bruce Dickinson: Siempre me han gustado las grandes ideas. Mandrake comenzó como un álbum y cómic, pero el título fue lo último que decidimos. Originalmente, el álbum iba a llamarse «If Eternity Should Fail», inspirado en un episodio de ‘Doctor Strange’. Estaba pensando en hacer un álbum en solitario en 2013, cuando estaba de gira con Maiden. Entré en una tienda de cómics en Chicago y me inspiré para mezclar cómics con la música.

Juan Kiss: A veces, el título llega al final para muchos escritores.

Bruce Dickinson: Exactamente. Estaba planeando un álbum conceptual con un cómic en 2014. Grabé una demostración y Steve Harris de Maiden se interesó en una de las canciones para la banda. Así que el álbum se retrasó. Luego, vino el cáncer de garganta, las giras con Maiden, y el confinamiento por el COVID. Todo eso retrasó el proyecto, pero también me permitió pensar y trabajar en la historia.

Juan Kiss: Durante la pandemia, muchas personas se volvieron creativas con el tiempo que tenían.

Bruce Dickinson: Sí, yo también trabajé en la historia. Decidí hacer un cómic en lugar de un guion para una serie de TV, inspirado por Kurt Sutter de Sons of Anarchy. Él me guió y me dio las herramientas para crear mi cómic. Así nació el proyecto Mandrake, con 12 episodios de cómic y un álbum que se complementan pero son independientes.

Juan Kiss: Es impresionante. ¿Cómo se combina el sonido pesado del álbum con las letras melódicas?

Bruce Dickinson: Lo hicimos intencionalmente. Queríamos un sonido pesado con melodías pegadizas. El riff es poderoso, pero la voz está integrada en la canción, no sobre ella. Cada canción tiene su propia filosofía y estilo.

Juan Kiss: En Bogotá, las entradas para su show en noviembre se agotaron en 20 minutos. ¿Hay planes para llevar el proyecto Mandrake a Sudamérica?

Bruce Dickinson: Sí, definitivamente quiero llevar Mandrake a Sudamérica. Tenemos planeada una gira europea y luego veremos cómo va. Es una prioridad para mí llevar el proyecto a lugares como Chile, Argentina, Colombia, Perú y Costa Rica.

Juan Kiss: Me imagino las escenas del show de Mandrake. Será increíble.

Bruce Dickinson: Sí, queremos sorprender con la musicalidad y la puesta en escena. Tenemos un equipo talentoso para las luces y el sonido. Queremos que sea una experiencia impresionante para todos.