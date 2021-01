¡Brujos! Predicción de Los Simpson con Joe Biden y Tom Hanks sorprendió al mundo

La ceremonia de investidura de Joe Biden se convertirá en un show especial que será conducido por el actor Tom Hanks, espectáculo que contará con artistas como Demi Lovato, Jon Bon Jovi y Justin Timberlake.

El programa será transmitido en vivo el próximo 20 de enero a través de ABC, CBS, NBC, CNN y MSNBC, como lo publicó el Comité de Investidura Presidencial. El segmento que se llevará a cabo en 90 minutos también contará con la presencia de la vicepresidenta electa, Kamala Harris.

Con el anuncio de dicho evento, los comentarios no se hicieron esperar, más por la presencia del famoso actor Tom Hanks, quien también tuvo un paso por Los Simpson y a quien le recordaron su parlamento, que de hecho se asemeja con el evento que está a punto de conducir.

En la película de Los Simpson, Hanks es una de las tantas figuras famosas que ha pasado por las ideas de Matt Groening, pero a diferencia de otros, el actor lo hizo en la película, donde aseguró que “Hola, soy Tom Hanks. EL gobierno de Estados Unidos perdió la credibilidad, así que me pidió que prestara la mía. Les pido que si me ven en persona, me dejen en paz”.

Con 14 años de lanzamiento de la película, Los Simpson lo hacen de nuevo.