¿Qué significa ‘Bring Me To Life’? El histórico éxito de la banda Evanescence

‘Bring Me To Life’ de Evanescence fue una de las canciones más icónicas de la década de los 2000. En aquel momento, la banda de Amy Lee y compañía, logró estremecer a su público con éxitos de este estilo.

Aunque ya han pasado muchos años, esta canción sigue en la memoria de millones de personas alrededor de todo el mundo, las cuales recuerdan su melodía al pie de la letra.

Por ello, para celebrar dicho éxito, les contaremos la historia de su lanzamiento y el significado de su letra.

El lanzamiento de ‘Fallen’

Evanescence surgió en una época en la que el rock y el metal vivían épocas de cambio. Varias agrupaciones demostraban su potencia con ritmos estridentes.

Sin embargo, para aquel momento el rock empezaba a ver como varios de sus ritmos se mezclaban con el rap.

Esto fue potenciado por el ‘Hybrid Theory’ de Linkin Park, el cual gozó de un gran estilo donde se vieron mezclaron estos dos géneros.

Para aquel momento, Evanescence lanzó su álbum debut ‘Fallen’. Y de hecho, esta formula fue la que le dio su canción más exitosa a la banda.

Se trató de ‘Bring Me To Life’, el segundo ‘track’ de dicho disco, en el que Evanescence contó con la presencia de Paul McCoy de 12 Stones.

Esta canción se convirtió en un auténtico clásico del nu metal, con un reconocimiento mundial por parte de los fans.

En cuanto a su significado, esta canción habla sobre un amor que permite el renacimiento de una persona en lo emocional.

Luego de varias tristezas, la protagonista del éxito llega a sentirse vacía, por lo que un amor le permite sentir esta llamada salvación.

Para mayor entendimiento, a continuación les dejamos la letra en español de esta canción.

Letra de ‘Bring Me To Life’ de Evanescence en español

¿Cómo puedes ver a través de mis ojos como puertas abiertas?

Llevándote hasta mi interior, donde me he vuelto tan insensible

Sin alma, mi espíritu duerme en algún lugar frío

Hasta que lo encuentres y lo guíes de vuelta a casa

Despiértame por dentro

(No puedo despertar) despiértame por dentro

Llama mi nombre y sálvame de la oscuridad

Haz que mi sangre corra

(No puedo despertar) antes de que me deshaga

Sálvame de la nada en la que me he convertido

Ahora que sé lo que me falta

No puedes dejarme

Dame aliento y hazme real

Devuélveme a la vida

Despiértame por dentro

Llama mi nombre y sálvame de la oscuridad

(Despiértame) haz que mi sangre corra

(No puedo despertar) antes de que me deshaga

Sálvame de la nada en la que me he convertido

Devuélveme a la vida

He estado viviendo una mentira

No hay nada dentro

Devuélveme a la vida

Congelada, por dentro, sin tu toque

Sin tu amor, cariño

Solo tú eres la vida entre los muertos

Todo este tiempo no puedo creer que no lo vi

Estaba en la oscuridad, pero tú estabas allí, delante de mí

Parece que he estado durmiendo mil años

Debo abrir los ojos a todo

Sin pensamiento, sin voz, sin alma

No me dejes morir aquí, debe haber algo más

Devuélveme a la vida

Despiértame por dentro

Despiértame por dentro

Llama mi nombre y sálvame de la oscuridad

Haz que mi sangre corra

(No puedo despertar) antes de que me deshaga

Sálvame de la nada en la que me he convertido

Devuélveme a la vida

He estado viviendo una mentira

No hay nada dentro

Devuélveme a la vida