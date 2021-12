Evanescence lanzó una versión de ‘Across The Universe’ de The Beatles

Amy Lee y su banda Evanescence sorprendieron a sus fanáticos con una versión de ‘Across The Universe’, la famosa canción de The Beatles publicada en el álbum Let It Be de 1969.

La banda ya había interpretado en vivo esta canción en su gira de 2018, también fue incluida en la edición limitada del disco ‘The Bitter Truth’.

Green Day estaría preparando el lanzamiento de una nueva canción y/o álbum

Tras el lanzamiento de este álbum, el primero tras diez años de ausencia y sucesor de su último disco homónimo, ‘The Bitter Truth’ llegó al puesto número 4 en el Reino Unido y se convirtió en el álbum de rock.

Ahora esta versión de Across The Universe, que ha generado buenas reacciones entre seguidores de Evanescence, está disponible en todas las plataformas digitales.