Esta es la verdadera razón por la que los jugadores de fútbol entran con niños a la cancha

El futbol es uno de los deportes más practicados y amados por varias personas alrededor del mundo, y es por esta razón por la que se ha intentado realizar diversas campañas para promover e incentivar un sentido humanitario, por medio de este.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), es una de las organizaciones con mayor impacto en obras de solidaridad, su objetivo principal es promover ayuda humanitaria y desarrollo a los niños y madres del mundo, desde su fundación en 1946 ha realizado diversas campañas con varias organizaciones.

¿Por qué los jugadores de fútbol entran a la cancha con niños?

Una de sus campañas más exitosas y memorables de la UNICEF ha sido en compañía de la FIFA, la cual se encuentra bajo el lema ‘Sating Yes For Children’ (Di sí a los niños), esta iniciativa comenzó en la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón del año 2002.

Se estableció que el propósito de esta unión constaba de proteger y promover los derechos de los niños en el ámbito de la salud y la educación. No obstante, los fanáticos han llegado a referenciar esta unión como un refuerzo a ‘Fair Play’ (Juego Limpio), un premio de la FIFA para las personas y entidades que promueven un fútbol sin violencia.

Desde aquel entonces, los niños tomaron un papel fundamental a la hora de entrar sujetados de la mano de los futbolistas como simbolismo de una construcción de un nuevo mundo para ellos y como referencia a la empatía de tener un juego sin violencia y rivalidades.

¿Cómo se escogen los niños que entran a la cancha con los jugadores de fútbol?

En algunas ocasiones, suele suceder que el acompañante del jugador sea algún familiar, sin embargo, se entiende que el método de elección de los niños debe estar a cargo de la organización benéfica que se encuentre activa, o existe la posibilidad de que los niños sean escogidos dentro del club del equipo, por estos motivos se entiende que el proceso es gratuito.

No obstante, varios rumores realizados por redes sociales indican que en diferentes torneos, se han encontrado casos de personas que han pagado millonadas para que sus hijos puedan entrar como acompañantes de sus ídolos.

Los principios de ‘Sating Yes For Children’

La campaña realizada por estas dos grandes organizaciones, establecieron, en el 2002, diez principios en los que ‘Sating Yes For Children’ se centraría para que este acto no perdiera su objetividad, según el portal de UEFA

Garantizar que ningún niño quede excluido. Poner a los niños en primer lugar y asegurarse de que se respeten sus derechos. Cuidar a cada niño y garantizar que cada niño tenga el mejor comienzo posible en la vida. Luchar contra el VIH/SIDA. Dejar de dañar y explotar a los niños. Escuchar a los niños Educar a los niños. Proteger a los niños de la guerra. Proteger la tierra para los niños. Luchar contra la pobreza.

Campaña para la adopción de perros

Con el objetivo de incentivar la adopción, el equipo ‘Fortaleza’ en Brasil realizó un pequeño cambio al elegir a sus acompañantes. En esta ocasión, los futbolistas entraron al campo de juego en compañía de perros, con el objetivo de que al finalizar el partido fueran adoptados.

El equipo ‘Zenit’ de San Petersburgo, también realizó esta campaña, no obstante, esta vez los jugadores tomaron la decisión de llevar cargados a los cachorros, este acto causo ternura entre los asistentes y a ellos también se unieron el RCD Espanyol de Barcelona y la Federación Rumana de Futbol, para apoyar a los perros sin hogar.