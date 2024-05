Steve Albini es conocido en el mundo del rock alternativo como productor e intérprete. El ingeniero de sonido fundó y tocó en las agrupaciones Big Black y Shellac, en la guitarra y la voz. Además, trabajó junto a artistas como Pixies, PJ Harvey, Nirvana y Superchunk.

El pasado martes, 7 de mayo, falleció a causa de un paro cardíaco a los 61 años. Taylor Hales, de Electrical Audio, el estudio que fundó Albini en 1997, compartió la noticia a diversos medios musicales.

Tras conocer la noticia, diferentes artistas que trabajaron junto a Albini compartieron mensajes de condolencia y algunas anecdotas del productor. Este fue el caso de Nirvana, que desde su cuenta oficial, compartió una carta inedita que el productor le envió a la agrupación antes de aceptar trabajar con ellos.

Albini estuvo tras la producción de ‘In Utero’, el tercer y último álbum de la agrupación estadounidense de grunge. El trabajo fue lanzado en septiembre de 1993 por DGC Records, y contó con 12 canciones.



Traducción y resumen de la carta que Steve Albini envío a Nirvana antes de grabar In Utero

Creo que lo mejor que podrían hacer en este momento es exactamente lo que están hablando de hacer: sacar un disco en un par de días, con alta calidad pero mínima ‘producción’ y sin interferencia de las cabezas de la oficina central. Si eso es realmente lo que quieren hacer, me encantaría estar involucrado.

Si, en cambio, se encuentran en la posición de ser consentidos temporalmente por la compañía discográfica, solo para que en algún momento tiren de la cadena (molestándolos para que hagan nuevamente canciones/secuencias/producción, llamando a pistoleros contratados para ‘endulzarlos’. Tu disco, entregarle todo a algún disc jockey de remezclas, lo que sea…) entonces te espera un fastidio y no quiero ser parte de ello.

Solo estoy interesado en trabajar en discos que reflejan legítimamente la percepción de la banda sobre su música y su existencia. Si se comprometen con eso como un principio de la metodología de grabación, entonces trabajaré como un loco por ustedes. Trabajaré a destajo. Les daré una paliza con una llave inglesa…

Considero que la banda es lo más importante, como la entidad creativa que generó tanto la personalidad como el estilo de la banda y como la entidad social que existe las 24 horas de cada día. No considero que sea mi responsabilidad decirte qué hacer o cómo jugar. Estoy bastante dispuesto a dejar que se escuchen mis opiniones (si creo que la banda está haciendo un gran progreso o cometiendo un gran error, considero que es parte de mi trabajo decírselo), pero si la banda decide seguir algo, ya veré.

Si cada elemento de la música y la dinámica de una banda está controlado por pistas de clic, computadoras, mezclas automatizadas, puertas, samples y secuenciadores, entonces el disco puede no ser incompetente, pero ciertamente no será excepcional.

No quiero ni aceptaré derechos de autor por ningún disco que grabe. Sin puntos. Período. Creo que pagar regalías a un productor o ingeniero es éticamente indefendible. La banda escribe las canciones. La banda toca la música. Son los fans de la banda quienes compran los discos. La banda es responsable de si es un gran disco o un disco horrible. Las regalías pertenecen a la banda.

Me gustaría que me pagaran como un fontanero: yo hago el trabajo y vosotros me pagáis lo que vale. La discográfica esperará que le pida un punto o un punto y medio. Si asumimos tres millones de ventas, eso equivale a unos 400.000 dólares. De ninguna manera aceptaría tanto dinero. No podría dormir

Algunas personas en mi posición esperarían un aumento en los negocios después de estar asociadas con su banda. Sin embargo, yo ya tengo más trabajo del que puedo manejar, y francamente, el tipo de personas que tales superficialidades atraerán no son personas con las que quiero trabajar. Por favor, no consideren eso un problema.