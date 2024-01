Erin Moriarty de ‘The Boys’ se habría hecho cirugía estética y dicen que “se dañó la cara”

Archivado en: •

Una de las actrices que más destaca en ‘The Boys’ es Erin Moriarty y la mujer ha sido tema de conversación en redes sociales, pues se mostraron algunas imágenes del antes y el después de su cara y el cambio ha generado todo tipo de comentarios.

La mujer interpretaba a Luz Estelar y en una de sus últimas publicaciones en redes mostró el cambio que tuvo pues, al parecer, se habría hecho una operación. Muchas personas se dieron cuenta inmediatamente que había algo muy diferente en su rostro.

La artista se habría sometido a varias operaciones estéticas como una de nariz y también inyecciones en los labios. Estas conclusiones las sacaron los usuarios luego de que se hiciera viral un trino de una persona.

En este, el usuario decía que las mujeres deberían dejar de hacerse operaciones en la cara y compartió dos fotografías de la actriz. Lo cierto es que en las dos se ven bastante diferentes los rasgos de la mujer.

En la imagen, se puede ver que la actriz tiene los labios un poco más grandes, más marcados los pómulos y también la nariz respingada. Por eso, muchos aseguraron que se hizo algo en esta parte del rostro.

Muchas personas iniciaron a comentar sobre estas fotografías que se volvieron tendencia de la mujer. Algunos aseguraron que era un tema de maquillaje y también el pasar de los años por lo que se le veía de esta forma la cara.

