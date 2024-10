El Inter Miami y Messi van por nuevo título; hora del partido contra Columbus Crew HOY

El Inter de Miami, equipo de Lionel Messi, se enfrentará al Columbus Crew en la antepenúltima fecha de la temporada regular de la MLS 2024. El partido tendrá lugar el miércoles 2 de octubre en el Lower.com Field de Columbus.

El equipo liderado por el argentino se encuentra primero en la tabla general de la liga con 65 puntos, acumulando 19 victorias, 8 empates y 4 derrotas. De igual manera, suma 69 goles a favor. Si ganan, aseguran el Supporters’ Shield 2024, trofeo que se entrega en la MLS desde 1996 al equipo con mejor rendimiento en la temporada regular.

En cuanto a Columbus Crew, este equipo es el campeón vigente de la liga. Se encuentra en segundo lugar con 57 puntos, 16 victorias, 9 empates y 5 derrotas, con 60 goles anotados.

Hasta el momento, la página oficial del Inter de Miami aún cuenta con entradas disponibles para el partido. Estas van desde los $150 dólares, dependiendo de la ubicación deseada.

GAMEDAY IN COLUMBUS 🗣️ VAMOS MIAMI 👊 💗🖤#CLBvMIA | 7:30PM ET | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/81C65Hqd5g pic.twitter.com/5tSFIZtjBe

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 2, 2024