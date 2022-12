Henry Cavill les dio una mala noticia a todos los fanáticos de DC, luego de anunciar que ya no seguirá interpretando a Supeman. El mismo actor fue quien confirmó la noticia con una publicación en su Instagram.

La noticia generó confusión, pues llega tan solo dos meses después de que se confirmó que DC Comics y Warner Bros Pictures llegaron a un acuerdo con el que Cavill retomaría su papel de Superman.

Sin embargo, el actor compartió un mensaje en el que dijo que después de una reunión que sostuvo con James Gunn y Peter Safran, los nuevos jefes del universo cinematográfico, habían llegado a la conclusión de que él no seguiría como Superman.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y tengo noticias tristes. Después de todo, no voy a volver como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi retorno en octubre, antes de su contratación, estas noticias no son las más fáciles de dar, pero esa es la vida”, inició escribiendo el actor.

Comentó que el cambio de los actores es algo que va a suceder y que los nuevos jefes tienen un universo por construir. Además, aseguró que les deseaba a todas las personas involucradas con estos proyectos, muy buenos deseos.

También aprovechó para enviar un mensaje a todos los fanáticos que lo han acompañado durante estos años.

“Para todos los que han estado a mi lado por estos años, podemos llorar por un momento, pero después debemos recordar que Superman sigue aquí. Todo lo que él representa todavía existe, y los ejemplos que él tiene para nosotros todavía están. Mi retorno para vestir la capa ha pasado, pero lo que Superman representa jamás lo hará. Ha sido un camino divertido con todos ustedes”, finalizó el actor.

Los nuevos jefes de DC Comics están planeando darle un nuevo inicio al universo, razón por la que no volvería Henry Cavill.