¿Dónde ver la serie Neon Genesis Evangelion? Temporadas y orden fácil

‘Neon Genesis Evangelion’ es uno de los animes más antiguos y favoritos, ha cautivado a diversas personas desde su estreno en 1995 con una trama compleja y atractiva, tienen personajes memorables y los críticos siempre la consideraron fuerte en innovación visual, en tratar temas profundos y causar un impacto cultural significativo.

La trama de esta serie se desarrolla en un futuro distópico donde la humanidad ha sido diezmada por un cataclismo conocido como el Segundo Impacto. Quince años después, una organización llamada NERV se encarga de proteger a la ciudad de Tokio-3 de los Ángeles, seres colosales de origen desconocido que buscan la destrucción de la humanidad.

La serie se centra en Shinji Ikari, un adolescente introvertido que es reclutado por NERV para pilotar un Evangelion, un robot gigante bio-mecánico que es la única arma capaz de derrotar a los Ángeles. A medida que Shinji se enfrenta a los Ángeles, comienza a descubrir la verdad sobre su propio pasado, el destino de la humanidad y el significado de la existencia.

‘Neon Genesis Evangelion’ tiene serie de 26 capítulo y diversas películas.

¿Dónde ver la serie?

Puedes encontrar la serie completa (26 episodios) y la película ‘The End of Evangelion’ en Netflix. Se recomienda ver la versión ‘Death(true)2’ en lugar de ‘The End of Evangelion’ para una experiencia más completa.

Además, las cuatro películas están disponibles en Amazon Prime Video y son las siguientes:

• Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone

• Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance

• Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time

• Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo (versión alternativa)

Algunos sitios web de streaming como Crunchyroll y Funimation también ofrecen la serie y las películas, pero la disponibilidad puede variar según la región. Sin embargo, para algunos estás últimas películas son recuperaciones del material original.

¿Cómo verlas?

El orden de visualización de las películas de ‘Rebuild of Evangelion’ es controvertido, ya que algunos fans prefieren verlas en orden de estreno y otros en orden cronológico. Sin embargo, varios fanáticos proponen el siguiente orden:

• Serie original (26 episodios)

• Death(true)2 (película)

• The End of Evangelion (película)

• Películas de Rebuild of Evangelion:

1. Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone

2. Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance

3. Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time

Temas principales

‘Neon Genesis Evangelion’ es una serie compleja y desafiante que ha sido elogiada por su exploración de temas profundos y su estilo visual único. Es considerada una de las series de anime más importantes de todos los tiempos por tratar los siguientes temas: