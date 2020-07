Rick and Morty revela corto anime y enloquece a sus fanáticos

Este material hace parte de Toonami de Adult Swim Con llegó con un material increíble que tuvo como protagonista a “Rick and Morty”, además de llamar la atención por nombrar otras producciones como “Dragon Ball”, “Evangelion” y “Akira”.

Este corto que contó con la dirección de Takashi Sano, encargado de “Torre de Dios”, fue producido por Sola Entertainment y animado con Telecom Animation Film, titulándolo “Rick and Morty vs. Genocider”.

Rick and Morty vs. Genocider

Directed by ‘Tower of God’ director, Takeshi Sano. Morty goes to Tokyo to preserve the fabric of time and space. And some other things happen.

Watch the full version on @adultswim YouTube: https://t.co/Is1xuSLZGN pic.twitter.com/mCEF46dVUx

