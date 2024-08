Deportistas de Olímpicos 2024 no ocultan su fanatismo y celebran como Gokú, Gojo y Luffy

Archivado en: • •

Los Juegos Olímpicos 2024 y el anime parecen 2 temas sumamente distintos. Sin embargo, en el desarrollo de esta histórica cita que reúne a varios atletas en un gran número de disciplinas, se han visto varios guiños a este estilo de animación.

A lo largo de los años, son varios los animes que han marcado la infancia y adolescencia de millones de personas. Entre los más destacados o reconocidos, se pueden mencionar Dragon Ball, One Piece, Supercampeones o Haikyu.

Claramente, los atletas tampoco son la excepción, e incluso varios de estos dibujos animados guardan una temática deportiva.

Este fanatismo ha sido demostrado por algunos atletas, los cuales han celebrado sus victorias con guiños al anime, en algo que ha resultado sumamente curioso para varios internautas.

Un ejemplo de esto, es el estadounidense Noah Lyles. Este hombre logró conquistar el oro en los 100 metros masculino, al igual que el bronce en los 200 metros.

En sus celebraciones dejó varias referencias al anime, como lo es el reconocido Kamehameha de Dragon Ball Z (seña que también fue repetida por el equipo francés de esgrima), e incluso una seña de Gojo, personaje de Jujutsu Kaisen.

