¿Premium gratis en X? Así puede acceder a esta función con los nuevos cambios en la app

Archivado en: •

X es una de las aplicaciones más reconocidas a nivel mundial. Desde su nacimiento bajo el nombre de ‘Twitter’, millones de usuarios han sido parte de la red social, al punto de ser una parte clave en su día a día.

Sin embargo, esta empresa dio un giro de 180 grados cuando el magnate Elon Musk decidió adquirirla. El millonario optó cambiar su nombre y tomar polémicas decisiones respecto al uso de la aplicación.

Estas controversias han sido constantes, no solo por el cambio en el logo de esta app, sino también por algunas restricciones aplicadas para los usuarios de esta red.

La gran mayoría de estas críticas fueron generadas luego de anunciar que X sería una aplicación con versión Premium. Los usuarios que habían estado acostumbrados a disfrutar de la aplicación a su plenitud con gratuidad, veían como esto cambiaba de un momento a otro.

Más noticias: Tesla llegaría pronto a Colombia y esto es lo que podría costar uno de sus vehículos

A esto se sumaron varias medidas, a las cuales incluso tuvo que renunciar Musk, tales como, la restricción a ver cierta cantidad de posts en un día, o eliminar el conteo de likes y de retweets.

Sin embargo, el Premium se mantuvo en los planes y finalmente fue establecido para X. Esta versión de la aplicación tiene un costo de 8 dólares al mes.

Esto incluye la verificación de la cuenta, anteriormente otorgada solo a ciertos usuarios, menos anuncios, la capacidad de solicitar ingresos publicitarios y una mayor cantidad de caracteres disponibles.

Por otro lado, también está disponible el Premium+. Con un costo de 16 dólares al mes, esta versión ofrece la extensión de caracteres, la verificación de la cuenta, ninguna publicidad y acceso a la inteligencia artificial Grok, desarrollada por Elon Musk.

A pesar de que estas medidas fueron mantenidas por parte de Musk, durante el último tiempo parece brindar cierta flexibilidad a sus usuarios.

Durante los últimos meses, algunos se han mostrado sorprendidos, al ver el ‘check’ del verificado en su perfil, sin haber pagado por él. Por lo que a finales de marzo, Musk anunció que desde X se están brindando funciones Premium a aquellos que poseen al menos 2.500 seguidores.

Más noticias: A esto sabe la cerveza de Elon Musk que vale 500.000 pesos

Por otro lado, el empresario también explicó que aquellos que poseen más de 5.000 seguidores en sus cuentas, obtendrán funciones Premium+.

Going forward, all 𝕏 accounts with over 2500 verified subscriber followers will get Premium features for free and accounts with over 5000 will get Premium+ for free

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2024