Colombia podría enfrentarse a una selección europea por Copa América: ¿De cuál se trata?

La Copa América es una de las competiciones más importantes a nivel internacional. Esta contienda da paso a que distintas selecciones del continente sudamericano se enfrenten para alzarse con la máxima corona.

Durante el año 2023, la Copa América se llevará a cabo en Estados Unidos, comenzando el 20 de junio. La Selección Colombia se posiciona en el grupo D, donde compartirá lugar con Paraguay, Costa Rica y Brasil.

Aunque los detalles de esta edición ya están confirmados en cuanto a lugar, fecha y participantes, la Conmebol, el ente rector del fútbol sudamericano, ha anunciado algunas novedades sobre futuras ediciones de esta competición.

Durante el pasado 11 de abril, la Federación Israelí de Fútbol anunció a través de su cuenta de X que firmó un acuerdo con la Conmebol

«Orgullosos de ser parte de la gran familia Conmebol. Juntos por el bien del juego y el compañerismo» posteó el ente del fútbol israelí.

