¿Colombia bajó? Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias tras la fecha 11

Este 15 de noviembre, se llevó a cabo la onceava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Aunque la jornada 11 inició este jueves, con los partidos de Venezuela vs. Brasil (1-1), Paraguay vs. Argentina (2-1) y Ecuador vs. Bolivia (4-0), finalizó hasta este viernes con los encuentros entre Uruguay vs. Colombia y Perú vs. Chile.

Después de haber goleado a Chile en la pasada fecha de las Eliminatorias, con un marcador de 4-0, el combinado nacional cayó ante Uruguay en el estadio Centenario. Aunque Colombia inició ganando el encuentro, en el segundo tiempo se definió el marcador final que, por poco, termina en empate.

El estadio Centenario fue testigo de un partido de infarto que se definió en los últimos 10 minutos de adición. Cuando todo parecía indicar que Uruguay iba a quedarse con la victoria con un marcador de 2-1, Colombia empató el partido en el minuto 96.

Sin embargo, la felicidad para la Tricolor no duró mucho. Solo unos minutos más tarde, el agónico empate que logró Colombia se vio opacado por un gol del uruguayo Manuel Ugarte en el minuto 101 del partido. En poco tiempo, Uruguay desempató el encuentro y terminó quedándose con la victoria con un marcador de 3-2.

Tabla de posiciones Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Colombia sufrió una dura derrota frente a Uruguay que lo dejó con los ánimos abajo. Aunque la Tricolor luchó hasta el final y logró empatar el encuentro, los uruguayos finalmente se quedaron con la victoria con un gol en el tiempo suplementario.

Pese a que los dirigidos por Néstor Lorenzo demostraron estar a la altura para ganar o, al menos, dejar empatado el partido, varios errores los dejó en desventaja frente a Uruguay. Ahora, la Selección Colombia deberá dejar atrás esta derrota para pensar en lo que será su próximo encuentro frente Ecuador.

Por suerte, esta derrota no afectará la clasificación de Colombia al Mundial 2026. Sin embargo, al no sumar puntos frente a Uruguay, la Tricolor bajó de puesto en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas y quedó con los mismos 19 puntos.

Argentina – 22 puntos Uruguay – 19 puntos Colombia – 19 puntos Brasil – 17 puntos Ecuador – 16 puntos Paraguay – 16 puntos Venezuela – 12 puntos Bolivia – 12 puntos Perú – 7 puntos Chile – 6 puntos

El próximo partido de la Selección Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026 será el martes 19 de noviembre frente a Ecuador. La Tricolor recibirá a los ecuatorianos en el Metropolitano de Barranquilla.