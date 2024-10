Estos son los puntos que necesita Colombia para clasificar al Mundial 2026; está cerca

El pasado martes 15 de octubre, se llevó a cabo la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En esta oportunidad, se enfrentaron Colombia vs. Chile, Paraguay vs. Venezuela, Uruguay vs. Ecuador, Argentina vs. Bolivia y Brasil vs. Perú en busca de los tres puntos para sumar a la clasificación.

Después de 10 fechas disputadas, la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas comenzó a perfilar a las selecciones que estarían cerca de clasificar al Mundial 2026. Aunque aún faltan ocho fechas más, a algunos países solo les faltaría un par de puntos para ir directo al torneo mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre las selecciones favoritas para clasificar al Mundial 2026 se encuentra Colombia. Durante estas Eliminatorias, el combinado nacional ha demotrado tener un alto nivel futbolístico y como prueba de ello están sus 19 puntos que lo mantienen en el segundo lugar de la tabla, solo detrás de Argentina.

Después de perder su invicto frente a Bolivia por la mínima diferencia, Colombia dejó atrás su última derrota y recuperó su nivel frente a Chile. Los dirigidos por Néstor Lorenzo derrotaron por mucho al equipo de Ricardo Gareca y terminaron con un marcador de 4-0 a favor en el Metropolitano de Barranquilla.

¿Cuántos puntos necesita Colombia para clasificar al Mundial 2026?

Actualmente, Colombia se encuentra en el segundo lugar de la clasificación con 19 puntos, mientras que Argentina está liderando la tabla con 22 unidades. En el tercer, cuarto y quinto lugar se encuentran Uruguay, Brasil y Ecuador con 16, 16 y 13 puntos respectivamente.

Antes de conocer cuántos puntos necesita Colombia para clasificar al Mundial 2026 es importante recordar que, para el próximo torneo mundialista habrá seis cupos directos y uno al repechaje. Así las cosas, los puntos mínimos necesarios para clasificar al campeonato serán 23.

Así las cosas, las Selección Colombia se encuentra a solo cuatro puntos de alcanzar su pase directo al Mundial 2026. Dichas unidades podría conseguirlas en solo la próxima fecha en la que la Tricolor se enfrentará a Uruguay y Ecuador.

De no conseguir las cuatro unidades en la fecha 11 de las Eliminatorias, Colombia tendrá aún otras 7 jornadas más para conseguirlas. Por lo cual, el combinado nacional tiene un 80% de proabilidad de clasificar al Mundial 2026.