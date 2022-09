10 curiosidades de los shows de Coldplay en su gira Music of the Spheres 2022

Archivado en: •

Las presentaciones de Coldplay en Bogotá están ‘a la vuelta de la esquina’. El estadio Nemesio Camacho El Campin se engalana para recibir uno de los shows más esperados del año: El Music of the Spheres World Tour.

Este 16 y 17 de septiembre, la banda británica pondrá a vibrar a los colombianos con lo mejor de su repertorio y su show que incluye una puesta en escena que incluye innovación, tecnología y responsabilidad ambiental.

Y es que la banda liderada por Chris Martin ha decidido evolucionar y revolucionar el mundo de la industria musical y sus shows en vivo.

De acuerdo con el Portal VOS La Nación, Coldplay busca que en sus conciertos se reduzca al máximo el consumo de C02, por lo que cada detalle en el montaje de sus presentaciones, existen grandes esfuerzos por la generación alternativa de energía.

En su propósito de concienciar al mundo sobre la importancia de reducir las emisiones de carbono, Coldplay da los primeros pasos en la industria musical para la conservación del planeta. Por eso, en el Planeta Rock le damos 10 curiosidades que tal vez no conocía acerca de la banda británica.

Sus transportes buscan ser sostenibles

La banda ha tomado la decisión de viajar en vuelos comerciales para reducir el impacto contaminante que supondría uno privado. Además, pagan recargos para que en sus vuelos se utilice Combustible de Aviación sostenible.

Se movilizan en vehículos eléctricos y en la mayoría de las ocasiones planean los destinos de sus giras para hacer sus trayectos vía terrestre con biocombustibles.

Shows para personas con limitaciones auditivas

En la revolución de sus shows, Coldplay busca en la mayoría de las ocasiones la inclusión. Así que se diseñaron unos chalecos especiales con las cuales las personas con limitaciones auditivas puedan sentir las vibraciones y así obtener más de la experiencia de la banda en vivo.

En la canción Everyone is an alien somewhere, el tema es interpretado en lenguaje de señas, sin dejar de proyectar en la pantalla principal la letra.

Asimismo, otro de los actos incluyentes que tomó relevancia fue cuando en México subieron al escenario a un niño autista que lloró con Fix You. 6 años después, Martin interpretó con el pequeño Huillo ‘Different Is OK’.

El escenario también es sostenible

Los materiales que se utilizan en el montaje de las presentaciones de Coldplay, en su gran mayoría, son reutilizables. Sistemas de iluminación y pantallas LED junto con un sonido de bajo consumo hacen parte de los elementos presentes en sus escenarios.

Elementos para los fans

El show de luces de la banda británica es un momento memorable en cada una de sus presentaciones. Pero estas pulseras LED aparte de generar una gran sensación de luminosidad están fabricadas con materiales provenientes de plantas. De esta manera se logra la reducción de producción y asimismo, la recolección, desinfección y reutilización de las mismas es posible.

Cuidado del agua

Entre las exigencias de la banda para los escenarios en los que se presenta están: grifos aireados, retretes con descargas controladas o de baja presión y los mismos fans deben llevar sus botellas reutilizables para consumir el líquido y luego llenarlas de nuevo.

Huella en cada país

La banda británica tiene un reconocimiento bien antecedido porque sus shows superan cualquier expectativa que se tenga. Por eso, en cada país en el que se presentan buscan que la experiencia sea única cantando temas propios del lugar en el que se presentan. Por ejemplo, en República Dominicana, interpretaron ‘Bachata Rosa’ de Juan Luis Guerra.

Trayectos sostenibles

Siguiendo con la responsabilidad ambiental, Coldplay desarrolló una aplicación gratuita para que sus fans se contagien de sus iniciativas y las promuevan, como utilizar transportes alternativos con índices bajos en emisiones de C02 desde y hacia sus conciertos. Para ellos hay un incentivo como un código de descuento.

Acciones contra la emisión de Carbono

Los combustibles renovables para sus trayectos tanto aéreos como terrestres siempre serán una prioridad en sus giras. Por ello, la banda creó un fondo de mitigación contra las emisiones de C02 por medio de alternativas tecnológicas y con recursos naturales.

Acciones benéficas

Este grupo británico también vela y se compromete con la plantación y conservación de millones de árboles. De igual forma, donan la décima parte del recaudo de sus shows para proyectos e iniciativas que busquen el bienestar ambiental.

Paneles solares, bicicletas generadoras de energía y convenios para creación de tecnología sustentable

Buscan por todas las formas la autogeneración de energía para sus presentaciones. Utilizan Paneles Solares para la captación de energía, de igual manera se preocupan por tener pisos cinéticos y bicicletas que al pedalearlas generan electricidad.

De hecho, en uno de sus shows, el mismo padre de Chris Martin aparece pedaleando una de ellas para ayudar en la generación de energía.

Por otro lado, junto a la marca alemana BMW lanzaron la primera batería recargable en la industria musical, con base en el reciclaje de las baterías de los autos BMW i3. Esta batería se recarga con la energía generada por las bicicletas que los mismos fans pueden pedalear.