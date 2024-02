Chuck Comeau, baterista de Simple Plan, recordó la última vez que la banda tocó en Bogotá

Archivado en: •

El próximo 13 de marzo, se llevará a cabo el Glory Dayz, un festival de música punk en el que participarán icónicas bandas como Simple Plan, The Used, All Time low, Asking Alexandria y Todo Niño Paga. La generación emo podrá revivir aquella época con los mejores éxitos de estas agrupaciones, que se presentarán en el Movistar Arena de Bogotá.

Una de las bandas más esperadas por los fanáticos del Punk es Simple Plan, la agrupación canadiense, formada en 1999, que acompañó la época emo de toda una generación a nivel mundial.

Le puede interesar: Glory Dayz llega a colombia con Simple Plan en un festival emo: line up y fecha

Con más de dos décadas de trayectoria, Simple Plan regresa a la capital del país para poner a cantar y a vibrar a todos sus fanáticos con sus éxitos más sonados como: ‘Welcome To My Life’, ‘Summer Paradise’, ‘Jet Lag’, ‘Perfect’, ‘I´m Just a Kid’, entre otras.

La banda canadiense, que estuvo en Colombia hace más de una década, regresa al país para hacer parte de un festival que promete revivir la emoción emo. Al respecto, Chuck Comeau, baterista de Simple Plan, estuvo en entrevista con Julio César Escovar, director de Radioacktiva, hablando sobre su regreso a Bogotá.

¿Cómo fue la última vez que Simple Plan estuvo en Bogotá?

Chuck Comeau, baterista de Simple Plan, habló sobre su regreso a Bogotá y recordó cómo fue la última vez que él y su banda estuvieron tocando en la capital del país. El músico aseguró que hace más de una década no venían y se sentía emocionado de volver.

“Fue grandioso. Fue para la gira “¡Get your heart on!”, para nuestro cuarto álbum, hicimos una gran gira por Suramérica. Fuimos a muchos países a los que nunca habíamos ido, fue nuestra primera vez en Colombia. También fuimos a Perú por primera vez. Creo que fuimos a muchos países diferentes que no habíamos visitado antes”, reveló Chuck sobre la primera vez que Simple Plan estuvo en Colombia.

Mire también: Simple Plan lanza video alusivo a la guerra en Ucrania

Sobre su experiencia en Bogotá, el baterista recordó la gran acogida que tuvieron de parte de los fanáticos. Asimismo, reveló que hasta fue a jugar golf.

“Fue muy cool. El show fue grandioso. Todo el mundo se sabía la letra de las canciones, fueron tan apasionados. Nos recibieron en el aeropuerto, en el hotel, firmamos autógrafos, nos tomaron fotos y fue muy cool. Creo que Pierre y yo jugamos golf en Bogotá. Fue hermoso y realmente pensé que volveríamos pronto”.

Finalmente, Chuck contó que está emocionado de volver a tocar en Bogotá y revivir lo que sintió hace más de una década.

“Estamos de regreso y volvemos con estilo con un festival que junta cuatro bandas asombrosas y pienso que muchos fans estaban pidiendo que saliéramos y no pienso que estuvieran esperando tener este paquete con todas las bandas en una noche”, dijo el baterista.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱