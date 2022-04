Simple Plan lanza video alusivo a la guerra en Ucrania

Archivado en: •

La guerra entre Ucrania y Rusia ha causado conmoción en todo el mundo. Día a día vemos cómo las personas tienen que dejar sus hogares y familiares intentando salvar sus vidas y huyendo de la violencia.

Con su último video, de ‘Wake Me Up’ (When This Nightmare’s Over)‘, Simple Plan muestra la difícil situación que afrontan los ucranianos. Las imágenes alcanzan a tocar las fibras de las personas, ya que intentan transmitir todo el dolor y angustia que se está viviendo.

Este video fue creado para recaudar fondos para la Unicef en Ucrania. Además, fue dirigido por el ucraniano Jensen Noen y todas las personas que aparecen son de este país.

Muestran la historia de un hombre que está luchando en la guerra, compartiendo un poco del dolor que vive al recordar a su familia. Además de eso, también dejan ver todo el dolor y sufrimiento que se está viviendo en este país.

“Cuando vimos las primeras imágenes de la guerra en Ucrania, nos sentimos indefensos y con el corazón roto. El impacto en los niños y familias se sintió bastante devastador y nos hizo querer hacer algo para ayudar”, escribieron en su cuenta de Instagram Simple Plan.