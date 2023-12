Glory Dayz llega a colombia con Simple Plan en un festival emo: line up y fecha

Archivado en: •

Llega un nuevo festival para todos los amantes de la cultura emo que marcó los años más importantes de muchas personas. Por eso, se presenta Glory Dayz una celebración musical de punk, emo y una cultura: el skate, los albores del chat con Messenger o ICQ, la generación Y2K, los peinados emo y el punk de los 2000.

Prepárese, porque el próximo 13 de marzo de 2024 el Movistar Arena de Bogotá recibirá, por primera vez, a Simple Plan, The Used, All Time Low, Asking Alexandria y Todo Niño Paga en la primera edición de Glory Dayz. Una nueva apuesta que quiere atraer a los amantes de los ritmos que enamoraron hace unos años, pero que actualmente siguen siendo muy importantes.

Cinco bandas que marcaron la historia de dos generaciones y que ofrecerá una experiencia más allá de la nostalgia en un encuentro para celebrar las culturas que marcaron la juventud, que hizo a las personas vivir de una manera diferente.

¿Quiénes son los artistas invitados?

Simple Plan, quienes se destacan por sus ritmos de pop punk desde su formación en 1999 hasta hoy, con más de dos décadas de gloria y éxitos fundamentales como ‘No Pads’, ‘No Helmets’… ‘Just Balls’ , entre otros. Hace unos meses, tuvieron su último lanzamiento, con varios sencillos exitosos como «Ruin My Life» con Deryck Whibley de Sum 41 e «Iconic» con la estrella de TikTok Jax.

Además, en el 2023 el nombre de la agrupación sonó en todo el mundo, encabezaron una gira por el sudeste asiático, se unieron al cartel del Festival When We Were Young y anunciaron giras principales en Europa, Brasil y Australia. La energía distintiva de la banda, la voz y el carisma de Pierre Bouvier serán la guinda del pastel punk con muchos sabores que Glory Dayz proporcionará.

Un dato importante es que por cada boleta que se venda de este evento, se va a donar $1 dólar a la Simple Plan Foundation. Establecida en 2005, la fundación se enfoca en ayudar a jóvenes necesitados y mostrar el poder de la música como una herramienta para encontrar propósito y dirección en la vida.

«Estamos emocionados de finalmente tener la oportunidad de regresar a Bogotá después de más de 10 años. Todavía tenemos los mejores recuerdos de ese show en 2012 y de tocar para nuestros fanáticos colombianos por primera vez. ¡No podemos esperar para tener la oportunidad de hacerlo nuevamente en marzo! Este cartel es increíble y no podríamos estar más emocionados de compartir el escenario con tantas bandas impresionantes y amigos», dijo Chuck Comeau de Simple Plan a sus fanáticos colombianos.

Por otro lado, está The Used, encabezado por Bert McCracken, quien fue una pieza esencial para la evolución ruidosa del emo punk con un debut discográfico en el año 2002 que los puso en los charts más altos de Billboard y MTV.

Fecha y lugar del Glory Days en Colombia

Ahora, el Movistar Arena será el recinto que los vea por primera vez en Colombia. All Time Low basó su nombre en otro clásico del punk, la canción “Head on Collision” de New Found Glory, pero fue su brillo durante las diferentes versiones del Wraped Tour la que le dio un lugar en el panteón del pop punk de los 2000.

El 13 de marzo de 2024 en Bogotá se va a vivir un encuentro intergeneracional para celebrar un estilo de vida que hasta el día de hoy hace parte de nuestra identidad: Glory Dayz. Los días de gloria que vivirán eternamente y que se van a celebrar en el Movistar Arena junto a Simple Plan, The Used, All Time Low, Asking Alexandria y Todo Niño Paga.

Haga parte de esta gran celebración musical y consiga sus entradas en preventa exclusiva para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y dale! desde las 9:00 a.m. del 2 de diciembre hasta las 8:59 a.m. del 5 de diciembre en www.tuboleta.com.

