‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez’ se ha convertido en una de las series tendencia de los últimos días. Esta producción de Netflix muestra los detalles de uno de los crímenes que generaron mayor conmoción en los Estados Unidos.

Desde el anuncio de esta serie, Netflix generó gran expectativa hacia el público, especialmente por el hecho de que fue producido por los creadores de ‘Dahmer‘.

En este caso, muchos han sintonizado y han quedado atónitos, por todos los detalles que se han revelado y que forman parte de un crimen sumamente sangriento, como lo es el asesinato de los hermanos Menendez a sus padres.

Si bien a partir del estreno de esta producción, los hermanos Menendez han ganado gran popularidad, algo poco sabido es que ambos siguen vivos, aunque apresados.

Durante las últimas horas, se ha viralizado un post en X, donde se puede ver una de las fotografías más recientes que se les ha tomado a estos hermanos.

Dicha foto data del 2023, y aunque ya pasó 1 año, varios la han tomado como referencia para imaginar como lucen los hermanos Menendez a día de hoy, varios años después de su crimen atroz.

