Aerosmith se retira de los escenarios tras 50 años de carrera, con emotivo comunicado

Archivado en: •

Aerosmith es una banda estadounidense de hard rock formada en Boston en 1970. Con su sonido característico, que fusiona elementos del blues, rock and roll y glam metal, se convirtieron en una de las bandas más influyentes de los años 70, 80 e incluso la actualidad.

Hace un par de meses, Aerosmith anunció que su gira ‘Peace Out’ sería la última que haría y en la que se despediría de su público. No obstante, Steven Tyler, vocalista de la banda presentó problemas de salud que hicieron que se tuvieran que reprogramar algunas de las fechas.

Le puede interesar: Aerosmith reveló cuál es el grupo con el que odiaron salir de gira: «Los sacamos»

En la tarde de este viernes 2 de agosto, Aerosmith anunció por medio de un comunicado en sus redes sociales que se retira definitivamente de los escenarios. Tras meses de constante lucha y un equipo médico de lujo con el que contó Tyler, ha sido casi que imposible poder recuperar su nivel vocal.

Así mismo, dieron a conocer que las boletas de los 40 conciertos que se llevarían a cabo entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 empezarán a ser reembolsados en los próximos 30 días, dado el volumen de ventas.

Finalmente, la mítica banda envió un último agradecimiento a sus fanáticos, especialmente por acompañarlos y apoyarlos en sus cerca de 50 años de trayectoría.

Necesita saber: Este es el top cinco de las mejores canciones de Aerosmith según la IA

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.

It has been… pic.twitter.com/FGiaY7aTUf

— Aerosmith (@Aerosmith) August 2, 2024