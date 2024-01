AC/DC emprendería su gira mundial en el 2024 sin uno de sus integrantes

AC/DC tiene a la expectativa a sus fanáticos al rededor del mundo, pero sin duda son los de Latinoamérica quienes están pendientes de una posible confirmación de la banda en el territorio, aunque su aterrizaje en Brasil es uno de los rumores más crecientes en los últimos meses.

Esta información comenzó a circular gracias al periodista Lauro Jardim, citado por Blabbermouth.net, quien aseguró que la agrupación australiana llegará a Brasil en septiembre del 2024, información que hasta el momento no ha sido confirmada por la banda.

Asimismo, se habla la serie de conciertos de AC/DC en el país vecino, con compromisos en Morumbi de São Paulo y hasta en el Rock in Rio, en Río de Janeiro.

Recordemos que la agrupación activó sus conciertos después de siete años, y el primero en tenerlo en tarima fue el festival Power Trip en Indio, California, donde se soltaron un setflist de 24 canciones en el marco del segundo días del festival.

Sin embargo, tal parece que de emprender su gira en 2024, uno de los integrantes de la banda se bajaría del tour. Según indica Blabbermouth.net, el bajista Cliff Williams no haría parte de los planes globales de AC/DC. Esta no es la primera vez que se habla sobre un retiro de Cliff, en el 2016 mostró sus serias intenciones de despedirse de la banda después de la gira ‘Rock or Bust‘, sin embargo asumió su rol para el reciente álbum de AC/DC, ‘Power Up’ y también hizo parte de la alineación para el show del el Power Trip en octubre del 2023.

Así fue como Den Delray, conocido por su conexión con la banda, según que una «fuente muy confiable» le había hablado sobre el retiro de Cliff para los planes dela banda:

«Ok, anoche me enteré de una fuente muy fiable que AC/DC estará de gira con un nuevo bajista este año. No voy a decir quién es, voy a dejar que AC/DC haga ese anuncio, pero voy a decir esto, hace 3 años estuve con Cliff Williams en mi podcast y él directamente dijo que no estaría de gira de nuevo y me sorprendió que los fans no parecían recordar esto.»