¡Todos contra todos! Así va la clasificación a octavos de final en la Champions League

La Champions League sigue en juego y en esta oportunidad hay seis equipos que van con toda para luchar por un cupo a los octavos de final. En esta sexta fecha, varios equipos se la juegan toda para no quedar eliminados de la competencia y es que, hasta el momento, solo el Bayern Múnich, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Inter, Atlético de Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City y Leipzig, tiene el pase seguro.

Mientras que varios de los grandes equipos, como el Manchester United, Lens, Napoli, PSG y Barcelona, necesitan sí o si ganar, para no quedar eliminados de la competencia en una fase temprana.

En el grupo A todo está muy apretado, el Bayer Munich le tiene que ganar al Manchester United si quiere estar entre el grupo de los ocho. Sin embargo, esto no es suficiente, pues también depende del resultado del partido entre el Copenhague y Galatasaray, donde al parecer va a jugar hoy el colombiano Davinson Sánchez.

Por el lado del grupo B, el Lens y el Sevilla ya no tienen la posibilidad de avanzar a la siguiente fase, por lo que están eliminados y no pasan a octavos de final. Por ahora, los calificados son el Arsenal y el PSV.

Los hinchas del equipo merengue están tranquilos, el Real Madrid tiene su puesto asegurado en la siguiente fase, mientras que Napoli clasifica solo si gana al Sporting Braga, pero si el equipo de Portugal los supera con un gran número de goles, le quitará el puesto al reconocido grupo italiano.

El grupo D es el único que ya tiene todo definido, Real Sociedad e Inter de Milán ya están clasificados y con un puntaje igual, por lo que en los próximos encuentros solo se va a disputar quién será el primero y segundo puesto, para la próxima fase.

Four knockout stage spots still up for grabs 👀#UCL pic.twitter.com/ZxhiJZWUrU

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2023