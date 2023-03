Archivado en: •

La primera temporada de The Last of Us llegará a su final este domingo 12 de marzo y se espera que este episodio tenga muchas respuestas para todos los fanáticos. Sin embargo, el horario de la serie tendrá una modificación.

Le puede interesar: Bella Ramsey, protagonista de ‘The Last Of Us’, se declaró de género fluido

The Last of Us: reviva la pelea entre Ellie y David; la escena más violenta del videojuego

‘The last of us’: la colombiana detrás de los efectos visuales de la aclamada serie

La historia de Ellie y Joel llega al fin de la primera temporada y promete dejar a muchos fanáticos bastante emotivos. La serie ha sido un total éxito y ha sido considerada como una de las mejores adaptaciones de videojuegos que se han hecho.

El último episodio espera resolver varias respuestas como, por ejemplo, si Ellie puede salvar al mundo y se encuentra la cura para los cordyceps. Sin embargo, va a tener una modificación en el horario.

¿A qué hora será emitido el episodio?

Normalmente, los episodios de The Last of Us son transmitidos los domingos a las 9 de la noche. Sin embargo, este 12 de marzo se emitirá una hora antes (8:00 p.m. ) todo esto porque son los premios Óscar.

La transmisión de los premios Óscar inicia a las 9 de la noche, por eso con el objetivo de no mezclar audiencias y que se pierda la atención que merecen los dos eventos, se cambió el horario del episodio.

Además, porque HBO espera cerrar con una gran audiencia con su último episodio, como la ha tenido a lo largo de los 9 episodios.

Teaser del último episodio

Los teaser de The Last of Us han sido bastante cortos y en el último no muestran mucho sobre el camino que van a tomar. Ellie le dice a Joel que no importa a lo que se enfrenten, deben acabar con lo que iniciaron.

“Después de todo lo que hemos pasado, no puede ser en vano. No hay otra salida, terminamos lo que empezamos”, dice Ellie mientras muestrean algunas de las cosas a las que se enfrentan, como por ejemplo una granada y más clickers.