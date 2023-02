‘The last of us’: la colombiana detrás de los efectos visuales de la aclamada serie

Archivado en: •

No cabe duda de que la serie de HBO ‘The Last of Us’ es una de las producciones más aclamadas y vistas del momento, pues cada uno de sus episodios ha generado toda una ola de comentarios positivos entre sus fanáticos quienes quedan cada vez más ansioso con ver lo que vendrá en cada nuevo episodio.

Muchos fanáticos de la franquicia han aplaudido lo similar que es la serie con el exitoso videojuego, destacando la aparición de cada uno de sus personajes y la historia de supervivencia y acción recreada a la perfección en cada de sus escenas.

Es por esto que uno de los detalles de la serie que más han llamado la atención son los efectos visuales, los cuales cuentan en ellos con talento colombiano.

Se trata de Ana María Quintero, una talentosa joven de 25 años graduada de Comunicación Audiovisual de la Universidad de la Sabana.

Según le contó Quintero a El Tiempo, todo inició con un simple hobbie cuando estaba en el colegio, donde hacía ediciones de video en la herramienta, ya descontinuada, de Microsoft Movie Maker, sin embargo, lo que nunca imaginó es que su amor por la edición la llevaría a hacer parte de una de las series más populares y exitosas, ‘The Last Of Us’.

¿Cómo llegó a hacer parte de The Last Of Us?

Ana María le contó al medio que, luego de terminar su carrera comenzó a trabajar en pequeñas productoras hasta que consiguió que una academia de Vancuver, Canadá le abriera las puertas donde logró especializarse y fue entonces que fue contratada por una compañía que tiene presencia en Estados Unidos.

Sin imaginarlo, la empresa para la que trabaja fue contratada por la producción y aunque en un principio era la encargada de hacer las correcciones de maquillaje poco a poco le dieron más responsabilidades como los efectos visuales de la serie de moda.

“Empecé haciendo beauty work, se le llama así a la corrección de errores en el maquillaje o al refuerzo de lo que los maquilladores hicieron en set. Tenía que retocarle el rostro a la actriz que interpreta a ‘Ellie’. Luego me dieron más cosas, quité las pantallas azules, puse el fondo nuevo e hice la integración”, contó a El tiempo.

En una de sus publicaciones en Instagram, Ana María compartió un fragmento de los créditos del episodio 5 en el que resaltó su nombre, donde amigos y colegas no evitaron felicitarla por su gran logro que sin duda le abrirá muchas más puertas.