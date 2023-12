¿Se apunta? Joven rusa se pasea por las calles con un cartel diciendo que busca esposo

Archivado en: •

En TikTok siempre se vuelven tendencia algunos videos en los que las personas hacen secuencias graciosas. Justamente, una mujer llamó la atención por salir por las calles diciendo que estaba buscando un marido.

El video rápidamente se volvió tendencia y muchas personas iniciaron a opinar sobre el acto que tuvo la mujer. La grabación sorprendió a muchas personas por la particular petición que tenía la joven en un cartel.

¿Qué hizo?

Una creadora de contenido llamada Anita vive en México y es originaria de Rusia. La joven se fue por las calles de La Reforma con el objetivo de buscar pareja y causó todo tipo de comentarios.

En el video, se puede ver que la mujer se paseó con un pequeño vestido por las calles de Reforma, que es uno de los sectores más conocidos de México. En el cartón, decía; “Buscando un marido”.

Muchas personas se pasearon por el lugar y se sorprendieron al leer el cartel e inclusive, hubo varias personas que le cogieron las manos. En el video, grabaron a varios hombres que veían la búsqueda de la mujer y se reían por el cartel.

Joven se desmayó en atracción de parque de diversiones

En el video que fue compartido en redes sociales, se alcanza a ver a una mujer que estaba totalmente asustada por subirse a una atracción mecánica. La joven se desmaya por primera vez en el segundo tres de la grabación, luego de repetir en varias ocasiones “no”.

“Por favor, no hagas esto, decía la mujer mientras cerraba los ojos en varias ocasiones y les pedí a las personas que no la tiraran. En el video se escucha que hay alguien que le dice que ya no pueden hacer nada.

Luego de eso, la atracción arranca y la mujer inicia con sus desmayos, en varias ocasiones quedó desgonzada en la silla de la atracción. Además, cada vez que se despertaba y veía que estaba en el aire, iniciaba a gritar.

Lo más curioso fue que la hermana de la mujer estaba en la orilla de la atracción y no paró de reírse. La mujer ni siquiera estaba asustada, solamente se la pasó riéndose al ver la reacción de su familia.